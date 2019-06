Wann wird das Humboldt-Forum eröffnet? Diese Frage stellt sich zwangsläufig, nachdem die ursprünglich für November 2019 geplante etappenweise Eröffnung des rund 600 Millionen teuren Kultur- und Ausstellungszentrums abgesagt und verschoben wurde. Um 15 Uhr lädt die Stiftung Humboldt Forum am heutigen Mittwoch im Berliner Schloss heute zu einer Pressekonferenz, in der die Ergebnisse der Beratungen des Stiftungsrates vorgestellt werden sollen.

Bei der Beratungssitzung soll "über alternative Szenarien entschieden" werden – welche das sein könnten, wollte bei einer Presseführung durch das Humboldt Forum vor zwei Wochen keiner der Eingeweihten preisgeben. Doch solle die Eröffnung auf jeden Fall im Jahr 2020 stattfinden; ob in der Mitte oder am Ende, sei noch offen, aber so viel war zuletzt doch herauszuhören. (Tsp)