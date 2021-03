Nach einem Wasserrohrbruch in Berlin-Lichtenberg waren über 2000 Haushalte am Sonntag teilweise ohne Wasser. In dem Stadtteil Neu-Hohenschönhausen sei ein Rohr gebrochen, teilten die Berliner Wasserbetriebe am Montagmorgen mit. Die Versorgung habe in der Nacht zu Montag wiederhergestellt werden können.

Noch bis 22.30 Uhr verteilten Mitarbeiter des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) Wasserbeutel unter anderem an Menschen, die ihre Wohnung wegen Corona oder aus anderen Gründen nicht verlassen konnten. In der Nacht wurde das für die Havarie ursächliche defekte Rohrstück ausgetauscht.

Von der Havarie am Morgen waren Haushalte zumeist in großen Plattenbauten in Neu-Hohenschönhausen betroffen. Aus ihren Hähnen floss kein oder nur bräunlich gefärbtes Wasser, bis zum Abend war das Leck noch immer nicht repariert.

Um ihre Versorgung zu gewährleisten, wurden mehrere Zapfstellen an Hydranten eingerichtet. Betroffen waren laut Bezirksamt die Straßenzüge Falkenberger Chaussee 46-48, Am breiten Luch (komplett), Matenzeile (komplett), Rotkamp (komplett), Röttkenring (komplett), Rüdickenstrasse (komplett) sowie Wartenbergerstrasse 120a-120f, 123.

Fachleuten der Wasserbetriebe und einer Firma gelang es bis zum frühen Nachmittag, die Versorgung über die Leitungen bis auf wenige Ausnahmen wieder herzustellen, wie eine Sprecherin sagte. Allerdings könne es in Wohnungen oberhalb der sechsten Etage noch zu Druckmangel kommen. Die Reparatur der Schadstelle werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Mögliche braune Verfärbungen oder Trübungen des Leitungswassers seien auf Metall- und Mineralablagerungen in Leitungen zurückzuführen und gesundheitlich unbedenklich, versicherten die Wasserbetriebe. Man solle das Wasser im Zweifel eine Weile laufen lassen, bis es wieder klar sei. (dpa)