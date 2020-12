Erster Brandenburger wird am Sonntag um 11 Uhr geimpft

Nach der Lieferung von knapp zehntausend Impfdosen soll am Sonntag um 11.00 Uhr auch in Brandenburg mit den Impfungen gegen das Coronavirus begonnen werden. Als Erste werden Bewohner in einem Pflegeheim im Landkreis Oberspreewald-Lausitz geimpft.

An den folgenden Tagen sind weitere Aktionen mit mobilen Impfteams in Einrichtungen im Landkreis Havelland und in Cottbus geplant, wie das Gesundheitsministerium berichtete. Von Dienstag an sollen auch die Mitarbeiter in den Krankenhäusern gegen das Coronavirus geimpft werden. Zwei Impfzentren in Potsdam und Cottbus starten am 5. Januar.