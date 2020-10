Rund 130 Menschen demonstrierten am Freitagmittag vor dem Brandenburger Tor und vor der Französischen Botschaft in Mitte gegen die Aussagen des französischen Präsidenten Macron nach den islamistischen Angriffen in Frankreich und gegen die "Schmähung des Propheten Mohammed".

Zu dem Protest aufgerufen hatte der Verein "Palästinensische Gemeinschaft in Deutschland". Hintergrund ist der islamistische Anschlag in Nizza, bei dem ein Attentäter mehrere Menschen angriff und einer Frau die Kehle durchschnitt.

Mit dem Protest richteten sich die Demonstranten gegen die Diskriminierung des Islam als terroristische Religion. Sie forderten den französischen Präsidenten auf, sich dafür zu entschuldigen, gegen Muslime gehetzt zu haben.

Der Islam solle als anderen Religionen gleichberechtigt behandelt werden, forderten die Teilnehmenden. Außerdem wehrten sie sich gegen die Verwendung des Ausrufs "Allahu akbar" als terroristisches Zeichen - der Satz sei ein harmloses Bekenntnis zum muslimischen Glauben.

Bereits am Morgen hatte es nach Angaben eines Polizeisprechers eine ähnliche Versammlung mit etwa 60 Menschen vor dem Brandenburger Tor gegeben, ebenso wie am Donnerstagabend auf dem Neuköllner Hermannplatz.