Berlin erwartet die Ankunft von afghanischen Ortskräften, die aus Kabul ausgeflogen worden sind. Die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales teilte am Samstag mit, dass man eine entsprechende Anfrage des Bundesinnenministeriums erhalten habe. Zunächst sollen 300 Menschen nach Berlin kommen. Ob sie bereits am Sonnabend oder erst am Sonntag in Berlin landen, war noch nicht klar.

Auch eine genaue Zahl stehe noch nicht fest, sagte die Sprecherin der Sozialverwaltung, Karin Rietz, dem Tagesspiegel. Die Ortskräfte sollen sich momentan in Frankfurt am Main aufhalten. Nach Aussage der Sozialverwaltung sollen die Afghanen in Berlin registriert und untersucht werden und dann auf weitere Bundesländer aufgeteilt werden.

Zur Stunde wird durch das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) eine schon leergezogene Unterkunft wieder hergerichtet. Dort sollen die Menschen vorerst unterkommen. Welche Unterkunft das ist, wollte Rietz aus Sicherheitsgründen nicht mitteilen.

Der Berliner Senat hatte in den vergangen Tagen dem Bund mehrfach Aufnahmebereitschaft signalisiert. Laut Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) sind in Berlin bis zu 1300 Plätze verfügbar. Berlin sei auf die weitere Aufnahme von afghanischen Ortskräften und anderen vom Tod in Afghanistan bedrohten Menschen vorbereitet, sagte Breitenbach am Donnerstag im Parlament.

Am kommenden Dienstag will der Senat darüber entscheiden, wie viele Menschen man - auch über die Ortskräfte hinaus - in Berlin aufnehmen könne. Darauf hatte sich am Mittwoch der Koalitionsausschuss geeinigt. Vorsorglich aktiviert die Sozialverwaltung bereits Gemeinschaftsunterkünfte in der Stadt.