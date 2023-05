Nach Messerattacke in Neukölln Evangelische Schule dankt Helfern mit einem Gottesdienst

Die Evangelische Schule Neukölln feiert am Montag, den 22. Mai, um 17 Uhr in der Martin-Luther-Kirche einen Dankgottesdienst für alle Helfer nach der Messerattacke auf zwei Schülerinnen. Der Gottesdienst richte sich unter anderem an Polizei, Feuerwehr, Ersthelfer, Psychologen, Seelsorger, Eltern und „an die vielen helfenden Hände im Schulteam“, teilte die Evangelische Schulstiftung als Schulträgerin am Mittwoch in Berlin mit. Bei dem Angriff auf dem Schulgelände waren am 3. Mai ein sieben und ein acht Jahre altes Mädchen von einem 38-jährigen Mann mit einem Küchenmesser lebensgefährlich verletzt worden.

Nach dem Messerangriff seien die beiden schwer verletzten Mädchen weiter auf dem Weg der Besserung, hieß es. Die Predigt in der evangelischen Martin-Luther-Kirche hält der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO), Christian Stäblein. Schulleiter Thorsten Knauer-Huckauf betonte: „Wir sind dankbar für die schnelle und weitreichende Hilfe und Unterstützung, die wir von den unterschiedlichsten Seiten erhalten haben.“ Ebenfalls eingeladen sind „die benachbarte Kirchengemeinde Martin-Luther-Genezareth sowie der Kirchenkreis Neukölln und die Evangelische Landeskirche sowie die Senatsverwaltung und der Bezirk“, die die Schulgemeinde „nach Kräften“ unterstützt hätten.

Der offenbar psychisch kranke Täter war noch in der Nähe des Tatorts festgenommen worden. Die Evangelische Schule Neukölln wird von der Evangelischen Schulstiftung in der EKBO getragen. Mehr als 900 Schüler und Schülerinnen besuchen die Grundschule und integrierte Sekundarschule mit gymnasialer Oberstufe. (epd)