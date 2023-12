Nach Messerstichen in Berlin-Pankow 25-jähriger Bekannter des getöteten Thilo W. festgenommen

Nach dem gewaltsamen Tod eines 38-Jährigen in Pankow hat die Polizei am Samstag den mutmaßlichen Täter festgenommen. Ein 25-jähriger Bekannter des Opfers gilt als dringend verdächtig, Thilo W. zwei Tage zuvor in der Vinetastraße niedergestochen zu haben, wie ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft dem Tagesspiegel mitteilte.

Nach Tagesspiegel-Informationen heißt der Tatverdächtige Justin M. Eine Vorführung zum Erlass eines Haftbefehls werde vorbereitet, hieß es.

Passanten hatten W. am Donnerstag gegen 16.50 Uhr blutüberströmt auf dem Gehweg entdeckt. Sein Körper wies laut Polizei mehrere Messerstiche auf. Beamte hatten vergeblich versucht, den Mann wiederzubeleben.

W. war Kampfsportlehrer. In einer Kampfkunstschule in Wedding trainierte er philippinische Kampfsysteme. Als Altenpfleger betrieb er zudem eine Pflegedienstfirma.