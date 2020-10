An Berlins Schulen soll des in Paris ermordeten Geschichtslehrers Samuel Paty gedacht werden. Wie Bildungssenatorin Sandra Scheeres am Freitag erklärte, werde in den weiterführenden Schulen der Stadt am Montag um 11.15 Uhr eine Schweigeminute eingelegt.

Paty war am 16. Oktober bei einem mutmaßlich islamistischen Angriff getötet worden. Der Lehrer hatte im Unterricht Karikaturen des Propheten Mohammed der Satire-Zeitschrift "Charlie Hebdo" gezeigt.

Die Teilnahme an der europaweiten Schweigeminute sei von der Kultusministerkonferenz beschlossen worden, heißt es in der Erklärung. Scheeres rief dazu auf, den Hintergrund des Anschlags im Unterricht zu besprechen und die Schülerinnen und Schüler "gegen Gewalt und Extremismus zu sensibilisieren."

Mit der Aktion wolle man Solidarität mit den Lehrkräften zeigen, die sich "für ein demokratisches Miteinander" einsetzten, heißt es weiter. Scheeres bedankte sich für die Arbeit an den Schulen. (Tsp)