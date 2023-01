Nach mutmaßlich rassistischer Beiß-Attacke So rechtfertigt sich der AfD-Politiker vor Gericht

Im Sommer 2021 soll der AfD-Kommunalpolitiker Dr. Kai Borrmann die Musikjournalistin Steph Karl und eine Freundin in Berlin-Mitte mutmaßlich aus rassistischen Motiven beleidigt und attackiert haben. Am Mittwochmorgen begann im Amtsgericht Tiergarten die Verhandlung, in der sich der 56-jährige wegen Beleidigung und Körperverletzung verantworten muss.

Dem Verordneten der Bezirksversammlung Mitte wird unter anderem vorgeworfen, die 30-jährige Karl und ihre Freundin mehrmals in einem Café als „N***r“ bezeichnet zu haben. Als die beiden Frauen das Bistro daraufhin verließen, soll Borrmann sie verfolgt und körperlich attackiert haben. Moderatorin Steph Karl erlitt unter anderem eine großflächige Biss-Wunde, die nach Aussage der in Kenia geborenen Karl, erst nach einem Jahr vollständig verheilte.

Borrmann: „N***r ist ein Kennzeichenterminus“

Vor Gericht stellte Borrmann die Situation gänzlich anders dar. Die beiden Frauen hätten ihn unvermittelt angegriffen, mit dem Biss wollte er sich aus den Fängen Karls befreien, erklärte der AfD-Politiker vor Gericht. Gleichzeitig gab der 56-jährige zu, damals wiederholt das Wort „N***r“ gebraucht zu haben, allerdings nicht als Beleidigung, sondern als „Kennzeichenterminus“. Während Borrmanns Äußerungen wurde er wiederholt von der Richterin auf Widersprüche in seinen Schilderungen des Tatablaufs hingewiesen. Den mutmaßlich rassistischen Vorfall habe er zunächst als „merkwürdige Kuriosität“ abgetan, sagte der AfD-Politiker vor Gericht.

Auch Karl selbst wurde als Zeugin vor Gericht vernommen. Sie trat außerdem als Nebenklägerin auf. „Er hat mich herabgewürdigt, als wäre ich weniger wert, er wollte zeigen, dass er über mir steht“, sagte die 30-jährige unter Tränen. Ein Anwohner der Köpenicker Straße, der damals durch die Schreie der Frauen auf die Situation aufmerksam wurde, berichtete, dass er angesichts der Verletzungen Karls zunächst an einen „Hundebiss“ gedacht habe.

Das Urteil wird erst im Februar fallen, weil noch etliche weitere Zeugen angehört werden sollen. Darunter die Soziologin Cornelia Koppetsch, die als feste Partnerin des AfD-Politikers im August 2021 gemeinsam mit Borrmann das Café in Mitte besuchte, in der die mutmaßlich rassistisch motivierte Attacke ihren Anfang nahm.

