Alle Warnungen haben sich bewahrheitet: Die Gefahrenlage an der Schöneberger Spreewald-Schule spitzt sich nach dem Abzug des Wachschutzes wieder erheblich zu. Zuletzt musste sich die Schulleiterin am Mittwoch mit mehreren Mitarbeitern und Kindern bis zum Abend im Schulgebäude einschließen, weil ein gewalttätiger Übergriff durch einen Vater zu befürchten stand.

Nachmittags war die Mutter der Kinder nach Informationen des Tagesspiegels im Schulgebäude mutmaßlich aus Angst kollabiert. Eine Mitarbeiterin der Grundschule wurde am 16. Mai Opfer eines exhibitionistischen Übergriffs auf dem Bürgersteig direkt vor der Schule. Am Freitag tauchten schulfremde Männer im Theaterraum auf.

Ereignisse wie diese sind aber offenbar weiterhin kein Grund für den Bezirk, einen Wachschutz zu finanzieren. Dies sei bei einem Treffen mit einem Vertreter des Schulamts am Donnerstag deutlich geworden, sagte Rektorin Doris Unzeitig am Freitag. Der Bezirk verweise weiterhin auf die – nach Jahren – reparierte Gegensprechanlage sowie auf einen Zaun, der das Grundstück schützen soll. Allerdings ist der Zaun noch längst nicht in Sicht.

Zudem kann die Gegensprechanlage nicht benutzt werden, weil die Sekretärin auf Kur ist und somit niemand kontinuierlich den Eingang im Auge haben kann. Daher muss die Tür weiterhin offen stehen.

Fremde benutzen sogar die Schultoiletten

Was an anderen Schulen normal ist – nämlich die unverschlossene Eingangstür – wird in dem unübersichtlichen Gelände zwischen Gleditsch- und Pallasstraße zum Problem. Das dicht zugewucherte große Grundstück mit dem Dachgarten wird nicht nur am Wochenende von Partygängern und Touristen belagert, sondern ist auch werktags ein beliebter Aufenthaltsort: Schulfremde benutzen sogar die Schultoiletten, berichtet Unzeitig.

Den Pädagogen sei es kaum möglich, die Kinder auf dem Gelände und im Gebäude ausreichend zu schützen. Hinzu kommt, dass Eltern mitunter während der Schulzeit auf das Gelände kommen, um Mitschüler ihrer Kinder wegen Streitigkeiten zu bedrängen. All dies hatte im Winter dazu geführt, dass die Schulkonferenz die Beauftragung eines Wachschutzes beschloss und Unzeitig ihn ab März aus Mitteln des Bonusprogramms finanzierte.

Die Bildungsverwaltung untersagte ihr dann aber, die Bonusmittel dafür zu nutzen, so dass die Wachschützer Anfang Mai gehen mussten – trotz der zwischenzeitlich eingetretenen und von Eltern und Pädagogen ausdrücklich gelobten Verbesserung der Gesamtlage an der Schule.

Unterschiedlicher Umgang mit Wachschutz

„Die jüngsten Ereignisse sind ein Indiz dafür, dass der Abzug des Sicherheitsdienstes eine voreilige Entscheidung war, die der realen Situation an der Schule nicht gerecht wird“, lautet die Einschätzung der schulpolitischen Sprecherin der Grünen im Bezirk, Martina Zander-Rade. Alle Beteiligten sollten „daraus lernen, dass die Schulen vor Ort in der Regel besser einschätzen können, was sie benötigen, als eine Senats- oder Bezirksverwaltung das kann“. Zander-Rade leitet auch den bezirklichen Schulausschuss.

Die Bezirke gehen unterschiedlich mit der Wachschutzfrage um: Während der Bildungsstadtrat von Tempelhof-Schöneberg, Oliver Schworck (SPD), es ablehnt, diese Notlösung zu finanzieren, entscheiden seine Parteifreunde in Spandau und Neukölln unter ähnlichen Bedingungen anders. „Für mich ist das Entscheidende, dass die Schule in Frieden arbeiten kann“ sagte der Vizevorsitzende des Philologenverbandes, Ferdinand Horbat, dem Tagesspiegel. Das sei zurzeit ohne den Wachschutz nicht möglich. Horbat ist auch Mitglied der Spreewald-Schulkonferenz.

Die Gesamtlage

Das Schulamt von Bildungsstadtrat Oliver Schworck (SPD) leidet unter einer personellen Unterausstattung. Wie berichtet sind wichtige Stellen vakant. Sein scheidender Finanzfachmann hatte kurz vor seinem Ruhestand Mitte Mai sogar davor gewarnt, dass nicht mehr alle Aufgaben fristgerecht erfüllt werden könnten. Daraufhin wurden die Schulen zusammengerufen, um die Lage zu besprechen. „Es herrscht Krisenstimmung“, berichtet ein Schulleiter.

Das Eckener-Gymnasium

Das Mariendorfer Eckener-Gymnasium leidet seit Langem unter gravierendem Platzmangel. Trotz des allgemein bekannten Bevölkerungszuwachses hatte die Senatsverwaltung für Bildung immer wieder eine entsprechende Kapazitätserweiterung an den Berliner Gymnasien abgelehnt – auch am Eckener-Gymnasium.

Inzwischen hat sich die Einschätzung allerdings geändert: Eine notwendige Erweiterung der Schule wird nicht mehr bestritten, wie der Baustadtrat des Bezirks, Jörn Oltmann (Grüne), auf Anfrage bestätigte. Die Eltern hatten sich daraufhin im April mit Erweiterungsvorschlägen an Schworck gewandt.

Mehr zum Thema FDP erzwingt Veröffentlichung Gewalt an Berliner Schulen - Fall für Fall

Nachdem der Stadtrat in der gesetzlichen Frist keinen Termin für eine Stellungnahme genannt haben soll, schickte die Gesamtelternvertretung eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Schworck an Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler (SPD). Schworck hat auf eine Tagesspiegel- Anfrage zu dem Thema bislang nicht reagiert.