Nach palästinensischem Nakba-Gedenktag in Berlin Erste Demo-Teilnehmer in Kreuzberg versammelt – Aufzug vom Oranienplatz nach Mitte

Nach Protesten aus Anlass des palästinensischem Nakba-Gedenktages demonstrieren in Berlin am Sonnabend erneut Menschen für Palästina. Unter dem Titel „Palestine will be free“ (Palästina wird frei sein) wollen die Teilnehmer vom Oranienplatz in Kreuzberg zur Spandauer Straße in Mitte laufen.

Kurz nach Beginn der Kundgebung um 14 Uhr haben sich bereits rund 400 Menschen eingefunden. Unter den beteiligten politischen Gruppen sind die Sozialistische Gleichheitspartei, die Revolutionäre Linke, die Marxistisch-Leninistische Einheitspartei, sowie die Gruppe „Juden gegen Genozid“ Auch vor Ort ist die kürzlich verbotene Organisation „Palästinenser Solidarität Duisburg“, die mit einem Plakat die Aufhebung des Verbots fordert.

Angemeldet sind etwa 2000 Menschen. Die Polizei betreut die Demonstration mit etwa 500 Einsatzkräften.

In Aufrufen in diversen Internetportalen heißt es dazu auf Deutsch, Englisch und Arabisch: „An diesem Nakba-Tag kann kein Verbot, keine Verfolgung, keine Repression uns davon abhalten, Gerechtigkeit und Befreiung zu fordern. Wir sind nicht frei, bis Palästina frei ist.“

Ein Teilnehmer fordert die Aufhebung des Verbots der Gruppierung „Palästinenser Solidarität Duisburg“ kurz nach Beginn der Kundgebung auf dem Oranienplatz. © Silvia Stieneker

Die Demonstration dürfte insbesondere Teilnehmer anziehen, die in den vergangenen Wochen im Rahmen der Proteste an Berliner Universitäten aufgefallen sind. Mehrere bekannte Köpfe aus der links-orientierten Palästina-Szene Berlins rufen zu dem Protest in Kreuzberg auf. Darunter auch Personen, die von der Berliner Polizei immer wieder im Rahmen von Versammlungen als sogenannte „Rädelsführer“ ausgemacht wurden und wegen diverser Straftaten mehrmals mit Festnahmen konfrontiert waren.

Am Mittwochabend gab es in Charlottenburg eine friedliche Demonstration mit etwa 600 Teilnehmern. Im Anschluss kam es jedoch in Berlin-Neukölln zu Tumulten. Nach Angaben der Polizei versammelten sich dort etwa 200 Demonstranten. Einige von ihnen setzten Mülleimer in Brand, auch Feuerwerk und bengalisches Feuer wurde gezündet. Immer wieder hätten Menschen an verschiedenen Stellen Gegenstände wie Fahrräder und Mülltonnen auf die Straßen geworfen.

Der Nakba-Gedenktag am 15. Mai erinnert an die Flucht und Vertreibung hunderttausender Palästinenser im ersten Nahostkrieg 1948 nach der Staatsgründung Israels. (mit dpa)