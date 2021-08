Es wird nicht still um und auch nicht im James-Simon-Park. Am Freitag hatte der Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) mitgeteilt, dass der kleine Park in Berlin-Mitte bis zum 31. August nachts gesperrt bleiben soll – doch zu spüren war davon in der Nacht zum Samstag wenig. Schilder weisen zwar darauf hin, dass Alkoholkonsum und Musik verboten sind und man sich nach 20 Uhr dort nicht aufhalten darf.

Kontrolliert wird das scheinbar nicht. Am Freitagabend tranken Hunderte Personen trotz der nächtlichen Sperre im Park Bier, hörten Musik und genossen die Sommernacht. Von Ausschreitungen war nichts zu spüren, von der Durchsetzung der Parksperre allerdings auch nicht.

Die Hamburger Gitter, mit denen am vergangenen Wochenende noch der Park abgeriegelt wurde, standen zusammengestellt am Straßenrand, von der Polizei war stundenlang nichts zu sehen. Nur das große Verbotsschild erinnerte an die verhängte Sperrung des Parks.

„Solang es ruhig bleibt, brauchen wir nichts zu machen“ antwortete ein Berliner Polizist auf die Frage, warum der James-Simon-Park nicht abgeriegelt wäre. Das Bezirksamt Mitte schrieb am Samstagvormittag auf Twitter:

Im Park gegenüber der Museumsinsel war es war während der Pandemie immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen Feiernden und der Polizei gekommen. In der Nacht zum 1. August erreichten die Ausschreitungen dann ihren Höhepunkt.

Mehrere Tausend Menschen sollen im Park lautstark gefeiert haben. Der Versuch die Party aufzulösen endete mit Stein- und Flaschenwürfen, 19 Einsatzkräfte wurden verletzt. Die Berliner CDU sprach sogar von bürgerkriegsähnlichen Zuständen.

Der Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel verhängte daraufhin eine Sperrstunde von 20 bis sechs Uhr für den gesamten Park. Hinzu kamen ein Alkoholverbot nach der Berliner Infektionsschutzverordnung und das Musikverbot nach dem Grünanlagengesetz.

Die Entscheidung Stephan von Dassels, abends keine Besucher mehr in den Park zu lassen, hatte zuvor eine Diskussion ausgelöst. Gastronomen beklagten sich über ausbleibenden Umsatz, außerdem stand zur Debatte, wie genau die Sperrung umgesetzt werden sollte. Die Antwort darauf schien am Freitagabend allerdings klar zu sein: praktisch gar nicht.