2017 lockten die Dixons mit dem Urban-Art-Projekt „The Haus“ 70.000 Besucher:innen in eine ehemalige Bankfiliale am Kurfürstendamm. Nun folgt die nächste Abrissimmobilie: Eine leerstehende Spielothek am Nollendorfplatz soll sich in den kommenden Wochen in eine temporäre Spielwiese für Künstler:innen verwandeln.

Statt sich in einzelnen Räumen wie bei „The Haus“ zu verlieren, sollen die Besucher:innen dann ab Mitte September durch großflächige Räume laufen, die zum Teil auch als Labyrinth aufgebaut sind. Neben urbaner Kunst soll es auch Elemente klassischer Gemäldegalerien geben, die mit Elementen der Virtual Reality gemischt werden.

2017 beherbergte eine ehemalige Bank an der Nürnberger Straße in Wilmersdorf das Kunstprojekt "The Haus", später wurde das Gebäude... Foto: Kitty Kleist-Heinrich

Auch auf ihre bisherige Schaffensgeschichte, insbesondere „The Haus“, blicken die Dixons in einem extra Raum zurück. Im Erdgeschoss sind zudem ein Gastro-Bereich und eine Fläche für Konzerte geplant. Wie auch bei der alten Bankfiliale am Kudamm folgt nach ein paar Wochen Kunst dann im kommenden Jahr der Abriss des Gebäudes.

Die Spielothek ist nicht das einzige aktuelle Projekt der Dixons: Am 9. August startet die dritte Auflage des Streetart-Festivals „Berlin Mural Fest“, dass die Künstlergruppe seit 2018 veranstaltet. Bis Anfang September sollen dabei insgesamt sechs Häuserfassaden in verschiedenen Bezirken Berlins von lokalen Künstler:innen bemalt werden.