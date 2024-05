Tagesspiegel Plus Nach Raser-Unfall in Berlin : Bezirk scheiterte mit Forderung nach Verkehrsberuhigung am Tauentzien

Fußgängerzone, Temposchwellen, 30er-Zone: Schon länger fordern Politiker eine Verkehrsberuhigung rund um Ku’damm und Tauentzienstraße – doch umgesetzt wurde bislang nichts. Der Bezirk verweist auf den Senat.