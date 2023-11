Nach Raub in Berlin-Neukölln Polizei fahndet öffentlich nach brutalem Angreifer

Nachdem es Ende Oktober im U-Bahnhof Wutzkyallee in Berlin-Neukölln zu einem brutalen Überfall auf eine Mutter mit ihrem Sohn gekommen war, erhofft sich die Berliner Polizei nun durch die Veröffentlichung von Aufnahmen aus einer Überwachungskamera neue Ermittlungsergebnisse zu dem unbekannten Täter.

Nach Angaben der Polizei soll der Mann gegen 23.15 Uhr die Mutter im Beisein ihres neunjährigen Kindes am Eingang des U-Bahnhofs im Neuköllner Ortsteil Gropiusstadt zuerst zu Boden gezogen und anschließend mit Faustschlägen sowie Fußtritten attackiert haben. Anschließend soll er die Handtasche der 36-Jährigen an sich genommen und mit dieser geflüchtet sein.

Die Berliner Polizei fragt nach Informationen zu diesem Mann. © Polizei Berlin

Die Frau erlitt Verletzungen am Kopf und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Angehörige nahmen das Kind, welches nicht verletzt wurde, in ihre Obhut.

Die Kriminalpolizei bittet nun Zeugen, die Hinweise zu der brutalen Attacke geben können, sich zu melden. Sie fragt, wer den abgebildeten Mann kennt, wer Angaben zu seinem Aufenthaltsort geben kann oder wer zum Tatzeitpunkt auffällige Beobachtungen gemacht hat, die in Zusammenhang mit der Tat stehen. Informationen nimmt die Polizei per Telefon (030) 4664-473131, per E-Mail (dir4k31@polizei.berlin.de), über die Internetwache oder an jeder Dienststelle entgegen. (Tsp)