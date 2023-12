Nach Rechtsextremismus-Verdacht an Brandenburger Schule Umstrittene Lehramtskandidatin aus Beamtenverhältnis entlassen

Eine umstrittene Lehramtskandidatin in Brandenburg ist aus dem Beamtenverhältnis entlassen worden. Das Bildungsministerium habe ihr das Führen der Dienstgeschäfte untersagt und einen Bescheid zur Entlassung aus dem „Beamtenverhältnis auf Widerruf“ zugestellt, teilte eine Ministeriumssprecherin am Dienstagabend auf dpa-Nachfrage mit. Darüber hinaus würden keine Auskünfte erteilt.

Mitte September hatte das Ministerium angekündigt, einem Bericht des „Tagesspiegels“ nachzugehen, wonach an einer Schule eine Referendarin mit Verbindungen in die rechtsextreme Szene tätig ist. In dem Bericht hieß es, an einer Schule im Landkreis Märkisch-Oderland absolviere aktuell eine Frau ihr Referendariat, die mehrfach als Moderatorin für den Nachrichtenkanal des „Compact“-Magazins tätig gewesen sein soll. Das Bundesamt für Verfassungsschutz stuft dieses Magazin seit 2021 als erwiesen rechtsextremistische Bestrebung ein.

Lehrkräfte im Land Brandenburg seien dazu verpflichtet, die Grundsätze der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu beachten und zu respektieren, hieß es aus dem Ministerium. (dpa)