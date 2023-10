Nach Schlägerei wegen Palästina-Flagge Polizei besucht Neuköllner Gymnasium am Dienstag

Das Ernst-Abbe-Gymnasium wird ab Dienstag vorübergehend von Wachleuten geschützt. Wie der Tagesspiegel erfuhr, besuchte ein Polizist die Schule in Berlin-Neukölln vor Unterrichtsbeginn. Zudem seien die Beamten im örtlichen Abschnitt sensibilisiert worden, wie das Präsidium mitteilte.

Hintergrund ist ein viel diskutierter Vorfall vom Montag. Das im Internet kursierende Video zeigt eine Schlägerei zwischen einem Schüler und einem Lehrer. Auslöser soll der Auftritt eines 14-jährigen Jugendlichen gewesen sein, der am Montag mit einem Palästinensertuch vermummt und einer Palästina-Flagge als Umhang auf dem Schulhof an der Sonnenallee erschien.

Laut Polizei sprach am Montag ein 61-jähriger Lehrer den maskierten 14-Jährigen auf seine Palästina-Flagge an. Den Angaben zufolge wollte der Pädagoge dem Jungen das Tragen der politischen Symbole verbieten. Daraufhin griff der Polizei zufolge ein 15-Jähriger in die Debatte ein, baute sich vor dem Lehrer auf, versetzte ihm einen Kopfstoß und trat ihn. Der Lehrer wehrte sich demnach und schlug den Schüler. Beide sollen über Schmerzen geklagt haben, es wurden Anzeigen erstattet.

Der Vorfall ist offenbar nicht der einzige. Lehrerinnen anderer Berliner Schulen berichteten dem Tagesspiegel von judenfeindlichen Ausfällen muslimischer Schüler. Darunter soll es heftigste Vernichtungsphantasien und Ausrufe gegeben haben, den angeblich von Juden dominierten Westen zu zerstören. Islamistische Terrororganisationen würden glorifiziert. Die Pädagoginnen wollen aus Angst vor Rassismusvorwürfen anonym bleiben.

Bürgermeister Hikel: Nahost-Konflikt in Schulen ausgetragen

Auch Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) warnte am Dienstag davor, dass der Konflikt zwischen Israel und Palästinensern an manchen Schulen schon den Unterricht erschwere. Er beobachte, dass der Nahost-Konflikt auch an einzelnen Schulen seines Bezirks ausgetragen wird, sagte Hikel dem RBB-Sender Radio Eins.

Dabei gehe es vor allem um Schüler und Schülerinnen, die in ihren Familien viel arabische Medien, etwa Fernsehsender und Internetportale, konsumierten. Er stehe mit den Schulen und dem Senat dazu in Kontakt, sagte Hikel: „Weil natürlich kann es nicht sein, dass ein Konflikt, der Tausende von Kilometer von Berlin stattfindet, hier auch dafür sorgt, dass unter Umständen die Kolleginnen und Kollegen in den Schulen nicht vernünftig unterrichten können.“

Nach dem Massaker der islamistischen Hamas im Süden Israels ist die Zahl der Toten auf mindestens 900 gestiegen – und noch konnten israelische Sicherheitskräften offenbar nicht alle Orte restlos durchsuchen. Wie die Regierung in Jerusalem mitteilte, wurden zudem mindestens 2600 Männer, Frauen und Kinder durch die islamistischen Terroristen verletzt.