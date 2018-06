Schüsse vom Balkon einer Plattenbauwohnung in Marzahn lösten am Sonntagabend einen SEK-Einsatz aus. Mehrere Anwohner des Murtzaner Rings alarmierten die Polizei gegen 21.45 Uhr, weil sie das Geballer bemerkt hatten. Ein Spezialeinsatzkommando stürmte gegen Mitternacht die Wohnung in der siebten Etage des Wohnhauses, als ein entsprechender Durchsuchungsbeschluss vorlag.

Dort trafen die Beamten auf zwei 24-Jährige. Sichergestellt wurden eine Schreckschusspistole und ein Luftdruckgewehr sowie entsprechende Munition. Ein offenbar durch den Lärm des Einsatzes verängstigter Bulldog-Stafford-Mix stürzte auf der Flucht vom Balkon und starb. Menschen wurden nach Polizeiangaben nicht verletzt.

Auf wen oder was die beiden Männer geschossen hatten, ist unklar. "Die Tatsache, dass geschossen wurde, reicht aus, um einen solchen Einsatz auszulösen", erklärte ein Polizeisprecher.

Die Männer, die die Tat gestanden, wurden in eine Gefangenensammelstelle gebracht, konnten jedoch nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder gehen. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. (Tsp)