Nach Schwimmhallen-Einsturz in Schwedt : Kriminalpolizei erstattet Anzeige wegen Baugefährdung

In Schwedt in der Uckermark ist am Sonntag das Dach einer Schwimmhalle eingestürzt. „Die ganze Stadt ist im Schockzustand“, sagt Bürgermeister Jürgen Polzehl.