In der Nacht zu Freitag ist das gemeinsame Bürgerbüro der CDU-Abgeordneten Monika Grütters und Mario Czaja in Hellersdorf attackiert worden. Auf einem Bild, das Parteikollege Christian Gräff am Morgen twitterte, sind dunkle Farbspuren an dem Büro in der Hönower Straße sowie ein nur teilweise sichtbarer Schriftzug, der mit "Mieter..." beginnt, zu sehen. Zudem scheint eine Fensterscheibe eingeworfen worden zu sein.

Die Polizei bestätigte die Beschädigungen: Gegen 3.30 Uhr habe eine Passantin blaue Schriftzüge sowie die mutmaßlich eingeworfene Scheibe entdeckt. Man gehe von einer politischen Tatmotivation aus, weshalb der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung übernommen hat.

An dem Anschlag auf das Büro gibt der Generalsekretär der CDU Berlin, Stefan Evers, der "Enteignungs-Bewegung" die Schuld: "Täter waren wohl die gewaltbereiten Kräfte aus der Enteignungs-Bewegung. Die CDU Berlin wird sich von solchen Attacken bestimmt nicht einschüchtern lassen." Eine Sprecherin der Polizei sagte, dass man aufgrund des Schriftzugs "#Mieterfeind" unter anderem auch in die Richtung der linken Szene ermittele. Aber natürlich werde allgemein in alle Richtungen ermittelt. "So sieht politische Auseinandersetzung in Berlin aus, man versucht Meinungen zu unterdrücken", twitterte Gräff. "Der Einsatz für Genossenschaften wird weitergehen!"

Rouzbeh Taheri vom Volksentscheid "DW & Co enteignen" weist den Fingerzeig Evers' weit von sich. "Solche Anschuldigungen sind ein Zeichen der Verzweiflung der CDU angesichts der zunehmenden Zustimmungswerte der Kampagne, das sind weder unsere Methoden und unsere Mittel."

Mario Czaja befindet sich derzeit im Clinch mit den Aktivisten des Volksentscheids. Die Volksinitiative ließ via Rechtsanwälte eine "Unterlassungserklärung" an Czaja verschicken, weil dieser unter anderem behauptet hatte, die Aktivisten wollten Wohngenossenschaften mit mehr als 3000 Wohnungen vergesellschaften - das sei eine "falsche Tatsachenbehauptung".

„Genossenschaften sind privatwirtschaftlich organisiert, deshalb kann ein Gesetz zur Enteignung von privaten Unternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen die Genossenschaften gar nicht wirksam ausschließen", sagt Czaja. Als Beleg dafür zieht er die unterschiedlichen Aussagen der Initiative selbst dazu heran: „Während in den ursprünglichen Texten die Genossenschaften noch ausdrücklich ausgenommen wurden, werden diese im Beschlusstext nicht mehr wörtlich benannt“.

Auch Rot-Rot-Grün macht Evers für die Attacke indirekt verantwortlich: "Mit dem falschen „Mietendeckel“-Versprechen wurde ein gesellschaftlicher Brandsatz gelegt. Das Enteignungs-Volksbegehren will ihn jetzt zünden - mit Unterstützung von Grünen und Linken. Dieses radikale Berlin ist nicht unser Berlin. Wir werden weiter die Stimme dagegen erheben und uns von linksextremistischer Zerstörungswut nicht beeindrucken lassen."

Erst vor Kurzem ist auf das Bürgerbüro des CDU-Politikers Jan-Marco Luczak in Schöneberg ein Farbanschlag verübt worden - ebenfalls mit dem Schriftzug "Mieterfeind". Luczak hatte die erfolgreiche Klage gegen den Mietendeckel auf den Weg gebracht. (mit ball)