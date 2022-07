In der Nacht zu Dienstag kam es vor einem Club in Berlin-Friedrichshain zu einem Streit zwischen zwei Männern, in dessen Folge mehrere Menschen mit Pfefferspray verletzt wurden. Das teilte die Berliner Polizei am Dienstag mit. Wie die "Berliner Zeitung" berichtet, soll es sich um den Club „Matrix“ handeln.

Demnach wurden Einsatzkräfte der Polizei gegen 4.30 Uhr zum Warschauer Platz gerufen, wo sie eine Gruppe von etwa 100 Personen antraf, die zum Teil über Augenreizungen und Hustenanfälle klagten.

Wie die Polizei mitteilte, soll es zuvor zu einer Auseinandersetzungen zwischen einem 18-Jährigen und einem bislang unbekannten Mann gekommen sein. Laut Aussage des 18-Jährigen sollen die beiden Männer in Streit geraten sein. Der bislang unbekannte Mann soll dem 18-Jährigen daraufhin ins Gesicht geschlagen und auf ihn eingetreten haben.

Eine Gruppe von 40 bis 60 Personen soll die Auseinandersetzung beobachtet und in Teilen versucht haben, zu schlichten. Ein 44-jähriger Mitarbeiter des Clubs setzte laut Polizei Pfefferspray ein, um das Geschehen aufzulösen.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Dabei seien insgesamt neun Menschen im Alter zwischen 17 und 22 Jahren verletzt worden. Ein 19-Jähriger musste wegen Augenreizungen und Atemwegsbeschwerden in einem Krankenhaus behandelt werden. Acht Personen wurden vor Ort medizinisch versorgt. Auch der 18-Jährige, der zuvor in der Auseinandersetzung verletzt wurde, musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Mehr zum Thema Polizeimeldungen aus Berlin und Brandenburg Mann in Rollstuhl von Bus angefahren und schwer verletzt

Wie die Polizei weiter mitteilte, soll während des Geschehens zudem eine 18-Jährige von einem 19-jährigen Mann ins Gesicht geschlagen worden sein. Sie zog sich eine Schwellung am Auge zu. Gegen den Clubmitarbeiter wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (Tsp)