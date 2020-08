Das Bezirksamt Mitte warnt nach dem Sturmtief Kirsten "ausdrücklich und dringend" vor dem Betreten der öffentlichen Grünanlagen.

"Vor allem abseits der offiziellen Wege können nach dem Sturmtief Kirsten abgebrochene Äste oder gespaltene Kronen ausbrechen und zu schweren Verletzungen führen", teilte das Bezirksamt am Donnerstag mit. Die Warnung gelte weiterhin, sagte ein Sprecher am Freitag.

Mitarbeiter des Straßen- und Grünflächenamtes in Mitte kontrollieren zunächst die stark genutzten Hauptwege und dann weitere Nebenwege. Dies könne erfahrungsgemäß mehrere Tage dauern, hieß es vom Bezirksamt. Auch vor dem unvermittelten Umstürzen von Bäumen wurde am Donnerstag gewarnt.

Das Sturmtief „Kirsten“ hat am Mittwoch für mehrere Feuerwehreinsätze wegen umgekippter Bäume im südlichen Brandenburg gesorgt. In Berlin hat das Sturmtief Bäume auf Gleise und Fahrzeuge kippen lassen. Probleme gab es daher am Donnerstag auch auf der Ringbahn. (Tsp)