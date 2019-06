Erneut hat sich ein schwerer Verkehrsunfall mit einem E-Scooter in Berlin ereignet. Wie die Polizei mitteilte, stürzte die 33-jährige Fahrerin eines gemieteten E-Scooters am Donnerstagabend in der Singerstraße in Friedrichshain und stieß gegen ein geparktes Auto. Dabei überrollte sie ein Kleintransporter. Die Frau kam mit Knochenbrüchen ins Krankenhaus. Warum sie stürzte, ist noch unklar.

Erst am Donnerstagmitttag ist in Mitte die Fahrerin eines E-Scooters schwer verletzt worden. Die Frau prallte gegen den Sattelauflieger eines Lkw und stürzte. (Tsp)