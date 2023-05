Nach technischer Störung in Berlin U8 bleibt liegen – Mensch nach Stromschlag im Krankenhaus

Nach einer technischen Störung auf der U-Bahn-Linie U8 hat eine Person in der vergangenen Nacht in Berlin einen Stromschlag erlitten. Gegen 23.30 Uhr war ein Zug der U8 wegen eines technischen Defektes in der Nähe des Bahnhofs Kottbusser Tor stehen geblieben, wie ein Polizeisprecher am Montag dem Tagesspiegel sagte. Die „B.Z.“ hatte zuerst berichtet.

Daraufhin stiegen einige der Fahrgäste aus, um zur nächstgelegenen Haltestelle zu Fuß zu kommen. Nach Angaben des Sprechers kam dabei eine Person mit der Stromschiene in Kontakt und erlitt einen elektrischen Schock. Die herbeigerufenen Rettungskräfte brachten den verletzten Menschen in ein Krankenhaus. Nähere Informationen, etwa zum Unfallopfer, lagen der Polizei zunächst nicht vor.