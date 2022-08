Gut zwei Monate nach dem Überfall auf einen Geldtransporter in Berlin-Wilmersdorf mit vier Verletzten ist ein 29-Jähriger festgenommen worden. Zudem werden die Kanzlei eines Berliner Rechtsanwalts und Räume in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Tegel durchsucht, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch gemeinsam mitteilten.

Hintergrund sind demnach Ermittlungen wegen Strafvereitelung im Zusammenhang mit dem Überfall am 29. Juni. Im Verdacht stehen ein 46-Jähriger, der in der JVA Tegel einsitzt, der festgenommene 29-Jährige sowie dessen Verlobte (24) und ein Rechtsanwalt.

Die vier Beschuldigten sollen von den eigentlichen Tätern des Überfalls abgelenkt haben, indem sich der 29-Jährige als Nutzer des sichergestellten Fluchtfahrzeuges ausgab. Die auffällige Sportlimousine war eine Woche nach dem Überfall sichergestellt worden.

Der Audi RS 6 Avant Performance hat einen 605 PS starken Motor, beschleunigt nach Herstellerangaben von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde in nur 3,7 Sekunden und kann auf eine Spitzengeschwindigkeit von bis 305 Stundenkilometer kommen.

Die Täter sind bislang nicht gefasst worden. Nach Angaben der Behörden hatten sie rund 266 000 Euro erbeutet. Nach Tagesspiegel-Informationen gehen die Ermittler:innen von Bezügen ins Clan-Milieu aus. Das Vorgehen erinnere an den typischen modus operandi von kriminellen Angehörigen bekannter arabischstämmiger Großfamilien, heißt es. (Tsp, dpa)