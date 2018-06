Nach bisherigen Ermittlungen betrat der Gesuchte am 24. Januar gegen 17.35 Uhr maskiert und bewaffnet mit einem Messer einen Zeitungsladen in der Galenstraße in Spandau. Er bedrohte die Besitzer, einen 33-Jährigen und seine 53 Jahre alte Mutter, und forderte Geld. Daraufhin öffnete der Inhaber die Kassenlade und der Tatverdächtige griff sich selbst das Geld. Anschließend flüchtete er.

Ein Passant hörte die Hilferufe der Geschäftsinhaber, folgte dem Tatverdächtigen und hatte ihn im Kemmanweg kurz vor dem Glacisweg eingeholt. Als der Verfolger den Mann ansprach, drehte er sich um, bedrohte den 28-Jährigen und flüchtete weiter. Der Bedrohte beendete dann die Verfolgung.

Die Ermittler fragen: Wer kennt den auf den Bildern abgebildeten Mann? Wer kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort machen? Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise bitte an das Kommissariat für Raub- und Jugendgruppengewalt der Polizeidirektion 2 in der Charlottenburger Chaussee 75 in Berlin-Spandau unter der Telefonnummer (030) 4664-273111 oder an jede andere Polizeidienststelle.