Nach Unfall in Berlin-Wilmersdorf 44-jährige Radfahrerin im Krankenhaus gestorben

Die 44-jährige Radfahrerin, die am Montag bei einem Unfall in Berlin-Wilmersdorf lebensgefährlich verletzt wurde, ist am Donnerstagabend in einem Krankenhaus gestorben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitagmorgen mit.

Die Frau war auf der Bundesallee von einem Betonmischer überfahren worden. Am Donnerstag hatten die Behörden bekannt gegeben, dass sie für hirntot erklärt wurde. (Tsp)

Zur Startseite