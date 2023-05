Nach Urteil gegen Lina E. Festnahmen und Ausschreitungen bei linker Demonstration in Berlin

Bei einer linken Demonstration in Berlin-Kreuzberg ist es am Mittwochabend zu Auseinandersetzungen zwischen Polizeikräften und Teilnehmenden gekommen. Gegen 17.30 Uhr hatten sich Hunderte Menschen vor dem Gebäude des Landeskriminalamts am Tempelhofer Damm versammelt.

Anlass war das heute in Dresden gefallene Urteil gegen die Gruppe um Lina E. In Redebeiträgen wurde sich solidarisch mit der 28-Jährigen und ihren Mitstreitern gezeigt, die wegen verschiedener Angriffe auf Rechtsextremisten mit mehrjährigen Haftstrafen rechnen müssen.

Im Verlauf des Protests gingen Polizeikräfte immer wieder in den Frontblock, weil sie sich offenbar an den Vermummungen einzelner Demonstranten störten. So kam es in der Bergmannstraße wiederholt zu Tumulten und körperlichen Auseinandersetzungen. Eine zweistellige Anzahl an Menschen wurde festgenommen.

Kurz vor der Kreuzung am Mehringdamm wurde der Protest schließlich vom Versammlungsleiter aufgelöst. Erneut gab es Festnahmen, bei denen einzelne Menschen verletzt wurden.

Im Prozess gegen die mutmaßliche Linksextremistin Lina E. und drei weitere Angeklagte hat das sächsische Oberlandesgericht in Dresden mehrjährige Haftstrafen verhängt. Das Gericht verurteilte die 28-Jährige unter anderem wegen der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und drei Monaten. Die mitangeklagten Männer erhielten Haftstrafen zwischen zwei Jahren und fünf Monaten sowie drei Jahren und drei Monaten.