Keiner, der am Samstagmorgen an der Kreuzung Ackerstrasse Invalidenstrasse vorübergeht, bleibt nicht wenigstens kurz stehen und blickt auf die Stelle am Straßenrand, an der sich am Abend zu vor der Unfall ereignete. Am Freitagabend war ein Porsche-SUV von der Straße abgekommen und auf den Gehweg gerast. Vier Menschen starben, darunter ein Kleinkind und seine Großmutter.

Spuren der Zerstörung: Das Auto fuhr an der Ecke Invalidenstraße und Ackerstraße auf einen Gehweg und tötete vier Menschen. Foto: Britta Pedersen/dpa

Am Morgen nach dem schweren Unfall sind die Spuren des Unglücks kaum noch zu sehen. Wo der Unfallwagen in einem Bauzaun zum Stehen kam, ragen die Überreste des Metallzauns in die Luft, die Büsche im dahinterliegenden Grundstück sind zum Teil umgeknickt. Menschen tragen mit Lebensmitteln befüllte Einkaufstaschen vorüber, viele von ihnen legen frische Schnittblumen an der Unfallstelle nieder.

Tagesspiegel Background Mobilität & Transport E-Mobilität, Logistik in der Stadt, Verkehrspolitik: Das Briefing zu Mobilität und Transport. Für Entscheider & Experten aus Wirtschaft, Politik, Verbänden, Wissenschaft und NGO. Jetzt kostenlos testen!

Die Straße ist wieder normal befahrbar. Aber der Fußgängerüberweg, an dem der Unfall passierte, ist aus. Eine Ampel fehlt wegen des Unfalls, immer wieder kommt es zu Konflikten zwischen Fußgängern, Radfahrern und Autofahrern. Wer hier wann fahren darf, ist nicht klar. Auch SUVs passieren die Unfallstelle. „Wie kann man so ein Auto fahren“, ruft ein junger Mann einem vorbeifahrenden SUV Fahrer zu. „Ich verstehe es nicht.“

Der Autoverkehr fließt am Tag nach dem Unfall wieder normal. Foto: Helena Piontek

Noch ist nicht klar, wie genau es zu dem Unfall kam, der vier Menschen tötete, doch Anwohner sind sich einig: Diese Ecke war für alle Verkehrsbeteiligten schon lange viel zu gefährlich. Es ist eng und unübersichtlich, viele parken mal eben in zweiter Reihe und wer aus beiden Seiten der Ackerstrasse auf die Invalidenstrasse einbiegen oder sie überqueren möchte, muss sich langsam vortasten.

Der Porsche-SUV befuhr die Invalidenstrasse aus westlicher Richtung und schloss vom rechten Rand der Fahrbahn auf den gegenüberliegenden Gehweg. Der Aufprall auf die Fußgängerampel oder die drei Metallpoller am Fahrbahnrand muss den Wagen dann ins Schleudern gebracht haben, am Ende kommt er mit dem Heck nach hinten und der Stoßstange zur Straße in der danebenliegenden Grünanlage zum stehen.

Die Vereine FUSS, Changing Cities und Verkehrsclub Deutschland riefen für Samstagabend zu einer Mahnwache an der Unfallstelle auf. Sie forderten weniger Autos und sowie strengere Geschwindigkeitsbegrenzungen. „Jeder Stundenkilometer mehr ist eine zusätzliche Gefahr – und mit überschweren SUVs noch mehr als mit kleineren Fahrzeugen“, hieß es.

Mehr zum Thema Schwerer Verkehrsunfall in Berlin Porsche-SUV rast auf Gehweg – vier Menschen sterben

In einem Tweet äußerte sich die Deutsche Umwelthilfe: "SUVs haben in Städten nichts zu suchen!" Sie spekulierte, es handle sich um einen "Raser-Unfall", und brachte ihn in Verbindung mit der Automobilbranche. (mit dpa)