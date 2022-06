In Berlin ist am Mittwochvormittag unweit des Breitscheidplatzes ein 29-Jähriger mit seinem Auto in eine Menschengruppe gefahren und anschließend in das Schaufenster einer Parfümerie. Eine Frau starb, zahlreiche Menschen wurden verletzt.

In der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche ist am Mittwoch um 19 Uhr eine Gedenk-Andacht geplant.

Die Gebäude des Ensembles der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche sind für die Notfallseelsorge bereitgestellt worden. Zahlreiche Menschen wurden und werden zurzeit in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche seelsorgerlich betreut, heißt es in einer Pressemitteilung der Kirche.

Die Gedenk-Andacht soll unter anderem von der Generalsuperintendentin Ulrike Trautwein sowie der Pfarrerin der Gedächtniskirche, Kathrin Oxen gestaltet werden.

In der Andacht soll allen Menschen die Gelegenheit gegeben werden, ihre Trauer auszudrücken und gemeinschaftlich den Betroffenen und Angehörigen zu denken.

Der Zugang zur Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche ist ausschließlich über die Budapester Straße möglich.