Nach Vorfall am Breitscheidplatz : Andacht in der Gedächtnis-Kirche – Polizei richtet Angehörigen-Telefon ein

Ein Auto ist am Mittwoch in eine Menschengruppe gerast. Eine Frau starb, viele wurden verletzt. In der Gedächtnis-Kirche findet am Abend eine Andacht statt.