Berlin hinkt hinterher. Während der Rest des Bundesgebiets im Durchschnitt auf 10,5 Feiertage pro Jahr kommt, werden in der Hauptstadt nur neun gesetzliche Feiertage pro Jahr begangen. In Berlin wird deshalb seit längerem unter den Parteien diskutiert, ob die Stadt einen weiteren Feiertag braucht und wie dieser Tag aussehen könnte. Der neueste Vorstoß kommt von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller: "Die Frage ist nicht so sehr, ob wir einen solchen Feiertag bekommen, sondern eher, welchen", sagte er. Müller hält den 17. Juni, Jahrestag des Volksaufstandes in der DDR, den 8. Mai als Tag der Befreiung von der Nazi-Diktatur oder auch den 27. Januar, den Holocaust-Gedenktag, für möglich.

Was würden Sie bevorzugen?

