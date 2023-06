Nach Wassermassen auf der Freybrücke Experten sollen auf abgesoffener Heerstraße helfen

Wenn die Regenmassen vom Himmel fallen, versinkt Berlin-Spandau im Chaos und wird von der Berliner Innenstadt abgeschnitten. Der Grund: Mitten auf der Heerstraße bildet sich vor der Freybrücke ein so großer Badesee, dass die wichtigste Ausfallstraße im Berliner Westen (50.000 Autos am Tag) gesperrt werden muss. Denn das Wasser fließt einfach nicht ab. So war’s diese Woche, so war’s Freitag – und immer war’s böse.

Die Grünen haben das Thema jetzt auf die Tagesordnung der nächsten BVV-Sitzung am 5. Juli gesetzt und wollen von Verkehrsstadtrat Thorsten Schatz, CDU, Antworten hören, wie das Problem gelöst wird.

„Wir haben umgehend eine Dringlichkeitsanfrage zu diesem wiederkehrenden Fiasko eingereicht“, teilten die Grünen dem Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel mit. Stadtrat Schatz hat schließlich gute Drähte nach oben: Erst vor wenigen Tagen hatte er seinen Antrittsbesuch bei der neuen Verkehrssenatorin Manja Schreiner und ist langjähriger Referent vom Regierenden Kai Wegner, alle CDU. Da sollte das Problem schnell, unkompliziert und mit angemessenem Interesse behandelt werden, um mit allen Beteiligten eine Lösung zu finden.

Wichtige Buslinien wie M49, X49 oder X34 kommen bei den Sperrungen nicht über Havel. Nicht für 10 Minuten, sondern für mehr als 10 Stunden. Das betraf Freitag nicht nur zehntausende Pendler morgens in die Innenstadt, sondern auch all die Lehrerinnen und Pfleger aus der entgegengesetzten Richtung, also aus der Stadt. Sie erreichten ihre Klassenzimmer in Spandau erst nach dem Klingeln oder kamen zu spät zum Dienst im Kladower Krankenhaus Havelhöhe.

Nichts ging mehr: Alle aus Potsdam-Nord, Havelland, Kladow, Gatow und Co. mussten sich durchs Spandauer Zentrum quälen. © dpa/Paul Zinken

Der BVG- und Autoverkehr muss sich dann zur nächsten Brücke ins Spandauer Zentrum quälen, das eh schon im Berufsverkehr heillos verstopft ist. Auf der Havelchaussee bilden sich endlose Autoschlangen im Wald. Lastwagen schieben sich durchs Wohngebiet.

„Bitte nutzen Sie zur Umfahrung zwischen S-Bahnhof Heerstraße und Rathaus die S-Bahn“, rief die Verkehrsinformationszentrale am Montag hilflos aus der Innenstadt. Da steckten aber schon unzählige Fahrgäste auf der Heerstraße fest. Aus dem BVG-Bus steigen und kilometerweit laufen? War bei dem Regen auch keine schöne Idee.

Die Freybrücke hat schon lange ein Problem bei starken Regenfällen. Östlich der Brücke – zwischen dem Bootscharter „Keser“ und dem Anstieg zur Brücke – gibt es eine Senke, der beim Bau zu wenig Beachtung von Ingenieuren geschenkt worden sein muss.

Sie pumpten und spülten, damit es in Berlin wieder fließt: die Helfer der BSR. © dpa/Paul Zinken

Dabei ist die Freybrücke kein rostiges, altes Ding, sondern ziemlich neu (Bj. 2017, 33 Mio Euro). „Bei etwas mehr Regen war bisher stadtauswärts die rechte Spur komplett gefüllt“, berichten Leser. Jetzt ist’s die volle Breitseite der neuen Brücke.

Die neue Freybrücke führt über die Havel. © André Görke

„Hintergrund für die Sperrung ist wohl, dass die Brückeneinläufe sehr schmal sind und daher leicht verstopfen“, erklärte mir Spandaus Verkehrsstadtrat Thorsten Schatz, CDU, in einer ersten Info nach dem Regen am Freitagmorgen. Seine Prognose: „Insbesondere nach Starkregenereignissen wird das leider immer wieder vorkommen …“ Und so kam es am Montag, 17 Uhr. Und wie wird der Schaden jetzt behoben? Wer kümmert sich?

„Als Bezirk können wir nur hilflos zuschauen“, sagte mir Verkehrsstadtrat Schatz. Im Rathaus würden aber „die Drähte glühen“ zur zuständigen Senatsverwaltung um Berlins neue Verkehrssenatorin Manja Schreiner. Doch deren Büro winkte ab. Tenor: nicht zuständig („Bitte wenden Sie sich an die zuständige Autobahn GmbH des Bundes“).

16 Mal gab es Sperrungen auf der Freybrücke nach Regen - allein in 2023

Während der politischen Nichtzuständigkeit im Land Berlin für die wichtigste Pendlerstrecke im Westen der Stadt reinigte die BSR die engen Abflüsse, wo Dreck, Laub, Chipstüten, wasauchimmer den Abfluss verhinderten. Bauexperten vermuten mehr als nur eine simple Verstopfung, sondern einen Berechnungsfehler bei der Abflusskapazität.

Die Berliner Feuerwehr sagte im RBB, dass die Straße vor der Brücke schon 15-mal unter Wasser stand – allein in diesem Jahr. Und trotz der Reinigung am Freitag kam es am Montag zur 16. Sperrung in diesem Jahr – diesmal für über 13 Stunden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

„Ich bin mindestens genauso genervt wie Sie“, schrieb Spandaus Stadtrat Schatz an verärgerte Bürger. „Der Bezirk wird das mit dem Land thematisieren und schauen, ob da noch nachträglich nachgebessert werden kann an der Freybrücke.“ Wenn sich das Land aber leider nicht zuständig fühlt, wer dann?

Zuständig in diesem Behördenpingpong, Folge 8722, ist eine Bundesbehörde mit Sitz im brandenburgischen Hohen Neuendorf, nämlich die Autobahn GmbH. Die hat die Heerstraße und all ihre ungelösten Probleme (Radwege, Baumfällungen, Bauzaun Stößenseebrücke, ff.) vom Land Berlin geerbt. 2021 war das.

Das Rohr wurde erst vor drei Wochen gereinigt. Wir holen uns jetzt Hilfe von Experten der Wasserbetrieben. Sprecher der Autobahn GmbH nach der 16. Verstopfung

„Die für den Wasserrückstau verantwortlichen Rohrleitungen wurden identifiziert“, sagte mir dort am Montag Ralph Brodel. Er ist der Sprecher der Autobahn GmbH und berichtet aus der Zentrale am Rasthof Stolper Heide, dass die Abflussschächte vor der Freybrücke neulich erst gesäubert wurden.

„Nach Reinigungsprotokollen wurden diese noch vor drei Wochen durch eine von uns beauftragte Fachfirma mit Kameras befahren und komplett gereinigt.“ Und weiter: „Der jetzige Rückstau und seine Ursachen werden zurzeit intensiv untersucht.“

„Erste Vermutungen gehen in die Richtung, dass durch den ungewöhnlich heftigen Starkregen größere angeschwemmte Teile den Durchfluss versperrt haben“, so Brodel. Deshalb habe man jetzt um Hilfe von Experten gebeten, die sich mit Wassermassen und Rohren so gut auskennen wie kein anderer in der Stadt: die Wasserbetriebe.

„Die Ursache wird gerade, in enger fachlicher Zusammenarbeit mit den Berliner Wasserbetrieben, untersucht und so schnell wie möglich behoben“, meldet die Bundesbehörde. Im schlimmsten Fall muss man im Untergrund an die Leitungen ran.

Lesen Sie mehr aus Berlin-Spandau - und auch nicht aus Innenstadtperspektive: Im Spandau-Newsletter finden Sie Bezirksnachrichten, Kiez-Debatten, News aus der BVV, viele Tipps und Termine. Den Spandau-Newsletter gibt es einmal pro Woche und kostenlos hier: tagesspiegel.de/bezirke. Vielen Dank für Ihre Wertschätzung! Hier einige der aktuellen Themen im Spandau-Newsletter.

Abgesoffene Heerstraße: Autobahn GmbH meldet sich beim Newsletter nach Wasserschaden an der Freybrücke

BVG-Ranking: die unpünktlichsten Busse in Spandau und die Vorzeigelinie - dieAuswertung im Newsletter

und die Vorzeigelinie - dieAuswertung im Newsletter 75 Jahre Musikschule : Die Chefin im Newsletter-Interview über die Party, den Musikbus, die Wannsee-Fähre und einen italienischen Fleck in der Altstadt

: Die Chefin im Newsletter-Interview über die Party, den Musikbus, die Wannsee-Fähre und einen italienischen Fleck in der Altstadt 2600 neue Hotelbetten in Spandau? Das steckt wirklich hinter der Meldung - mit Klartext vom Bürgermeister im Newsletter zu den Massenunterkünften im Industriegebiet

Das steckt wirklich hinter der Meldung - mit Klartext vom Bürgermeister im Newsletter zu den Massenunterkünften im Industriegebiet Jonny-K.-Park : Neuer Spielplatz erinnert an Opfer vom Alex

: Neuer Spielplatz erinnert an Opfer vom Alex Campingplatz in Siemensstadt besonders beliebt bei Touristen

in Siemensstadt besonders beliebt bei Touristen Schulbaustellen in Spandau: Was in den Sommerferien geplant wird - im Newsletter finden Sie Schule für Schule

in Spandau: Was in den Sommerferien geplant wird - im Newsletter finden Sie Schule für Schule Staufalle Klosterstraße: Stadtrat nennt die Bauzeit , wann alles wieder läuft

, wann alles wieder läuft Randale am Mahnmal für die zerstörte Synagoge - Fotos und Hintergründe

- Fotos und Hintergründe Viele Tipps im Newsletter: Sommerfest im Fort Hahneberg, Sommerkonzert im Johannesstift, Tanzen in der Wasserstadt. ..

.. Viel Kirche im Newsletter: Tiergottesdienst , ein Fest für die Pfarrerin in Siemensstadt...

, ein Fest für die Pfarrerin in Siemensstadt... Viele Termine im Newsletter: Sperrmüll-Aktion, Gartenschule, Bau-Infos zum Siemens-Campus , wo es jetzt losgeht...

, wo es jetzt losgeht... Viel Sport: Handball-Fest in Hakenfelde, Rudern gegen Krebs...

Sportplätze und Bewässerung: Wie das Rathaus und der Golfclub Gatow Wasser sparen, erklären beide im Newsletter

...und noch viel mehr aus Spandau lesen Sie im Bezirksnewsletter unter tagesspiegel.de/bezirke.