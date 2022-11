Nach Wegfall von Fördergeldern des Bundes Saleh lädt Familienministerin Paus in Berliner Sprach-Kita ein

Berlins SPD-Chef Raed Saleh hat Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) aufgefordert, mit ihm eine Sprach-Kita zu besuchen, um sich von der Arbeit dort ein Bild zu machen. Der SPD-Politiker kritisierte die Ankündigung des Bundes, sich aus der Finanzierung der Sprach-Kitas zurückzuziehen.

„Ich habe kein Verständnis, dass an der falschen Stelle gespart wird“, sagte Saleh am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. „Ich appelliere an das Finanz- und das Familienministerium, das zu korrigieren.“ Die Familienministerin müsse dazu klar Position beziehen. „Ich lade sie ein, mit mir in ihrer Heimatstadt Berlin eine Sprach-Kita zu besuchen“, sagte der SPD-Landes- und Fraktionsvorsitzende.

Der Bund finanziert über das Programm für Sprach-Kitas seit 2016 zusätzliches Personal an Kindertageseinrichtungen zur Sprachentwicklung. Für Berlin geht es um 13,4 Millionen Euro pro Jahr. Aktuell gibt es 351 Sprach-Kitas in Berlin.

Nach dem Willen der Bundesregierung sollen die Länder die Förderung ab 2023 selbst übernehmen. Der Bund argumentiert, sie könnten die Mittel zur Sprachförderung einsetzen, die ihnen durch das Kita-Qualitätsgesetz zur Verfügung stehen. (dpa)

