Nach zwei Tagen auf der Flucht Geflohener Doppelmörder aus JVA Tegel im Berliner Umland gefasst

Der geflohene zweifache Mörder Kai B. aus Berlin ist gefasst. Er sei am späten Samstagabend in der Gemeinde Dahlwitz-Hoppegarten von brandenburgischen Polizisten festgenommen worden, sagte ein Sprecher des Lagezentrums der Berliner Polizei.

Nach einem Bericht der „B.Z.“ hatte es zuvor einen Hinweis aus der Bevölkerung im Landkreis Märkisch-Oderland gegeben. Dahlwitz-Hoppegarten liegt im östlichen Berliner Umland und grenzt direkt an den Bezirk Marzahn-Hellersdorf.

Dem Bericht zufolge soll B. sich in einer Wohnung aufgehalten und bei seiner Festnahme keinen Widerstand geleistet haben. Laut Polizei erfolgte der Zugriff gegen 23 Uhr. Inzwischen befinde sich der 50-Jährige wieder in der Haftanstalt Tegel in Berlin, so der Polizeisprecher.

Der Straftäter hatte am Donnerstagnachmittag seinen ersten unbegleiteten Ausgang zur Flucht aus der Haftanstalt Tegel genutzt. Er hatte nach Angaben der Justizverwaltung 1995 zwei Morde begangen und wurde deshalb zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Berlin wurde der Mann im November 2001 in der Hauptstadt verurteilt. Nach Angaben der Justizverwaltung wurden dem Straftäter seit dem Jahr 2005 regelmäßig Ausgänge gewährt. (Tsp, dpa)