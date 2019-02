Die Brandenburger Polizisten protestieren in Potsdam gegen Umstrukturierungen, Präsidien sollen zusammengelegt, Stellen gekürzt werden– so ihre Befürchtungen. Als der Innenminister zu den Beamten sprechen will, drehen sie ihm den Rücken zu. Ein einmaliger Affront gegen den Dienstherren!

Jörg Schönbohm überlegt nicht lange. Er sagt: „Haarschnitt in Ordnung. Sie können sich wieder umdrehen!“ Einige Beamte können sich das Lachen nicht verkneifen. Anschließend spricht er zu den Beamten, die ihm zuhören. Die Lage entspannt sich. Diese Anekdote über Brandenburgs früheren CDU-Innenminister Schönbohm ist schon öfter erzählt worden. Weil sie so gut passt. Weil diese eine Szene viel sagt über Schönbohm, den Menschen und den Politiker.

Stets schlagfertig, deutlich in den Ansagen, aber immer mit einem gewissen Humor. So habe ihn viele erlebt in seinen Brandenburger Jahren. Er war einer, der wusste, wie er Situationen entschärfen kann – um am Ende doch durchzusetzen, was er sich vorgenommen hatte. 1999 wechselte Schönbohm von Berlin nach Brandenburg, wurde nach der Landtagswahl in einer rot-schwarzen Koalition Innenminister, dann auch Vize-Regierungschef. Der „märkische General“ wurde Schönbohm gerne genannt.

Das Bodenständig-Brandenburgische bewahrt

Tatsächlich, er war ein Märker – und doch wieder nicht. Geboren wurde er am 2. September 1937 in Neu Golm im damaligen Kreis Beeskow-Storkow, heute Oder-Spree, geboren. 1945 flüchtete die Familie in die Bundesrepublik, Schönbohm und seine vier Geschwister wuchsen im Westen auf. Das Bodenständig-Brandenburgische hatte er sich bewahrt – und trotzdem fehlte ihm in manchen Situationen das Gespür für die Menschen, für den Osten. Nicht immer lief es so gut wie bei der Protestkundgebung der Polizisten in Potsdam. Manchmal führte ihn seine Geradlinigkeit auch auf die falsche Spur.

Im August 2005 war das so. Brandenburg erschütterte einer der schlimmsten Kriminalfälle seit der Wende. Auf einem Grundstück in Brieskow-Finkenheerd, ebenfalls in Oder-Spree gelegen wie Schönbohms Geburtsort, wurden die sterblichen Überreste von neun toten Säuglingen gefunden. Die Mutter, Sabine H., hatte die Babys im Laufe der Jahre im Alkoholrausch heimlich auf die Welt gebracht, dann verscharrt, in Blumentöpfen vergraben. Schönbohm, damals seit sechs Jahren Innenminister in Brandenburg, erklärte den an sich unerklärlichen Fall mit der „vom SED-Regime erzwungenen Proletarisierung“. Diese sei Ursache für „die Zunahme von Verwahrlosung und Gewaltbereitschaft“ in Brandenburg.

Auch aus der eigenen Partei hagelte es Kritik, die damalige CDU-Bundesvorsitzende Angela Merkel meldet sich zu Wort. „Ein solch furchtbares Verbrechen kann und darf man nicht mit pauschalen Einschätzungen dieser Art erklären“, sagte sie. Schönbohm betonte daraufhin, dass er die Ostdeutschen nicht beleidigen wollte, blieb jedoch zunächst bei seinen Aussagen, die er erst später als „missverständlich“ relativierte.

„Einen Fehler hat jeder frei“

Brandenburgs damaliger Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD) hielt seinerzeit zu seinem Stellvertreter: „Einen Fehler hat jeder frei.“ Zehn Jahre lang, von 1999 bis 2009 war Schönbohm Teil der Großen Koalition in Brandenburg – und einer ihrer wichtigsten Bestandsgaranten. Auch mit Platzecks Vorgänger Manfred Stolpe (SPD) habe er gerne zusammengearbeitet, erklärte der passionierte Tennisspieler Schönbohm einmal. Aber eine konnte nicht mit ihm: Die frühere Brandenburger Sozialministerin und Ost-Ikone Regine Hildebrandt (SPD) die 1999 aus der Landesregierung austrat, nachdem Stolpe mit der CDU koalierte. Ihre Worte über Schönbohm: „Da könnte ich den Knüppel nehmen. Mach' ich aber nicht. Er ist General – wer weiß, was der noch hat."

Schönbohm, der erst 1994 in die CDU eintrat, einte die nach der Wende völlig zerstrittene Brandenburger CDU. Bis Ende der 1990er-Jahre hatte die märkische Union bereits sieben Vorsitzende kommen und gehen sehen. Schönbohm war von 1998 bis 2007 Parteivorsitzender in Brandenburg. „Seine Verdienste als Bundeswehrgeneral um die deutsche Einheit und als Politiker um das Land Brandenburg machen ihn als einen der großen Deutschen der Nachkriegsgeschichte unvergessen“, erklärte der amtierte Brandenburger CDU-Vorsitzende Ingo Senftleben am Freitag.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) würdigte Schönbohm als „großen Patrioten im besten Sinne“. „Mit seiner Heimat ist der gebürtige Brandenburger bis zuletzt tief verbunden gewesen und war stets guter Botschafter für Brandenburg“, sagte Woidke. Schönbohm erlag in der Nacht zu Freitag in seinem Wohnort Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) einem Herzinfarkt. Er hinterlässt seine Frau, drei Kinder, neun Enkel und einen Urenkel.