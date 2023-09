Nachruf auf Christian Andreas Müller Nicht jeder riecht nach Weihrauch

„Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen“. Was im Kirchenlied so unverbindlich anklingt, wurde jäh brutale Gewissheit. Der erste Herzinfarkt, im Jahr 2007, hatte ihn völlig unvermittelt getroffen. Er war sportlich, liebte, was er tat, und hatte eine Frau gefunden, die so rückhaltlos zu ihm stand, wie er zu ihr. Sein Herz war übervoll. Vielleicht war es das.

Er hatte kürzertreten wollen, damals, aber wie sollte das gehen in einer Gemeinde, die einen Pfarrer wie ihn so dringend brauchte? Die St. Thomas-Kirche in Kreuzberg ist ein Ort, wo Nächstenliebe zuweilen sehr viel Kraft kostet. Zumal, wenn man sich um jene kümmert, die selten vor offenen Türen stehen. Bevor er Pfarrer in Kreuzberg wurde, hatte Christian acht Jahre das Peter-Frank-Haus in Neukölln geleitet, wo 63 obdachlose Männer untergebracht und betreut werden konnten. Eine warme Mahlzeit pro Tag, Hilfe bei der Arbeits- und Wohnungssuche. Menschen ein Zuhause geben, das ist nicht einfach in einer Stadt, in der Tausende auf der Straße leben, die wenigsten freiwillig. Es kann jeden treffen, aus nichtigen, aus tragischen Gründen. „Armut macht nicht edel“, konterte Christian sozialromantisches Gerede, aber Armut darf auch nicht ausgrenzen. Nicht jeder riecht nach Weihrauch. Aber ganz gleich, wie verlumpt einer daherkommt, da steht ein Mensch. So ist Christian jedem begegnet, als Mensch. Du bist es wert, wahrgenommen zu werden. Du bist es wert, dass man dir hilft.

Anpacken hatte er von Kindesbeinen an gelernt. Zusammenhalt auch. Die Familie lebte in einem kleinen Dorf in Oberfranken, sechs Häuser, ein Wirtshaus. Eine kleine Landwirtschaft, die gerade so die sechs Kinder ernährte. Der Vater kam aus Siebenbürgen. Heimat blieb für den Vertriebenen lange etwas Fernes, nah war man sich in der Kirche und im Glauben. Ein Buch im Haus genügte, das war die Bibel. Im Winter kamen die Missionare ins Dorf und erzählten von der weiten Welt. Das begeisterte Christian. Er wollte es ihnen gleichtun, aber dafür brauchte er Abitur. Die Eltern waren dafür, klug genug war er auch. Aber das Gymnasium in der Kreisstadt war eine andere Welt. Akademikerkinder, Hochdeutsch statt Oberfränkisch. Auch die Lehrer machten es ihm nicht immer leicht; umso rebellischer rumorte es in Christian, wenn es um Autorität ging, die sich selbst nie infrage stellt. Das bekamen im Studium die Professoren und Kirchenoberen zu spüren. Sie konnten sich nie sicher sein, ob er nicht lieber seinen eigenen Kopf durchsetzte als blind zu parieren.

Wie schaffe ich Raum für andere?

Ein Pfarrer dient seiner Gemeinde am besten, indem er den Menschen zuhört. Das konnte Christian, ganz gleich, ob es um Vorwürfe ging, die dem lieben Gott persönlich oder der Kirche im Allgemeinen gemacht wurden. Er begrüßte die Gläubigen wie die Ungläubigen zum Gottesdienst, und er fragte alle nach ihren Nöten, wenn sie denn ein offenes Gespräch suchten. Er alberte mit den Kindern herum und er scherzte mit den Grantlern, die sich im „Café Krause“ einfanden, das er „für Menschen mit wenig Geld, aber viel Zeit“ eingerichtet hatte.

Wie schaffe ich Raum für andere? Indem ich mich selbst nicht so wichtig nehme. Das Problem daran ist, dass man sich dabei schnell selbst aus dem Blick verlieren kann. Christian glaubte sich sicher, er war sportlich, immer in Aktion, gern mit dem Fahrrad unterwegs, noch lieber joggend. Er war frisch verliebt, nach Jahren der Vereinsamung, und er hatte auch wieder ein gutes Verhältnis zu seinen zwei Söhnen aus der ersten Ehe. Beide waren mit Marie-Luise, der neuen Frau, sehr einverstanden.

Dann der Infarkt. Drei Tage auf der Intensivstation, zwischen Leben und Tod. Danach viele gute Vorsätze, aber drei Jahre später hatte ihn der Alltag wieder. Bis er einsah, es ist zu viel. So ging er vorzeitig in den Ruhestand. Was nicht hieß, dass er keine Gottesdienste mehr hielt, oder, auf Einladung, Taufen, Beerdigungen und Trauungen. In Siebenbürgen wirkte er jahrelang als „Sommerpfarrer“.

Und er liebte das Hin und Her zwischen seinem Heimatdorf und Berlin, obwohl es anstrengend war. Das Elternhaus in Oberfranken blieb sein Zuhause, war Rückzugsort für ihn und seine Frau. Die Ruhe der einsamen Landschaft, deren Charme man sich erwandern muss. Ihr eigenes kleines Stück Wald, das sie aufforsten wollten, Mischwald statt Fichte, um dem Borkenkäfer zu trotzen. Alles war mit Marie-Luise durchdacht und abgesprochen. Ihr Kosename für ihn: Hibou, französisch für Eule, weil seine Art von Klugheit nichts Aufgeplustertes an sich hatte. Er war ruhig, zuweilen geradezu verschlossen, zumindest wirkte es so, wenn er dasaß und schwieg. Was denkst du, fragte sie. Er antwortete: Nichts. Und so war es auch, was zu begreifen ihr anfangs nicht leichtfiel, dass Daseinsfreude ohne große Worte auskommt.

Bei seinen drei Enkeln konnte er aufdrehen, weshalb sie ihm den Ehrentitel „Quatsch-Opa“ verliehen. Weil er immer auf konkurrenzlos dumme Ideen kam. Als er die drei nach dem langen Corona-Lockdown endlich wieder sehen durfte, hatte er sich ganz in Plastikfolien und Plastiktüten gehüllt. Die beiden Großen fanden den Ganzkörper-Virenschutz super, der Kleine bekam ein wenig Angst, sodass sich der Opa schnell wieder aus dem Plastiküberzieher herauspellte.

Denn Angst war das Letzte, was er seinen Mitmenschen einflößen wollte, Gottvertrauen schon eher und vor allem Humor. Zu seiner offiziellen Verabschiedung als Pfarrer 2011 nahm der Superintendent persönlich die Zeremonie in der brechend vollen St.-Thomas-Kirche vor. Christian stand vor der Altartreppe mit dem Rücken zur Gemeinde, vor ihm, deutlich höher stehend, der Superintendent, der ihm zum krönenden Abschluss die Hand segnend aufs Haupt legte. „Und nun, Bruder Müller, dürfen Sie sich zu Ihrer ehemaligen Gemeinde umdrehen.“ Was tat Christian, der so ungern nur Marionette seines Amtes war. Er drehte sich lächelnd, leicht verbeugend, gleich mehrfach um sich selbst. Eine letzte Pirouette zum Abschied.