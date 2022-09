Nachruf auf Helmut Link „Ein Traum! Ein Rausch“

Sein Freund Uli rief an, jedes Jahr am 18. Oktober. Dann wetteiferte er mit Helmut , wer noch am meisten Russisch konnte. Am 18. Oktober 1949 sind die beiden aus der russischen Kriegsgefangenschaft entlassen worden. Diesmal wirklich. Ein Jahr zuvor hieß es schon mal, dass sie nach Hause könnten. Dann kam die Berlin-Blockade und die Luftbrücke, die Kriegsgefangenen waren Faustpfand in der großen Weltpolitik und mussten bleiben.

Kriegsgefangenenlager 7251 / 11 in Nowotscherkask, in der Nähe des Asowschen Meeres. Die Winter waren so kalt, dass sie die Fenster ihrer Baracken ab Oktober zumauerten. Im April ließen sie wieder frische Luft herein. Sie bauten Straßen und Häuser, sie holzten Bäume ab, schufteten in einem Industriewerk, oft Seite an Seite mit russischen Arbeitern. Helmut zeichnete technische Baupläne. Dafür durfte er drinnen am Schreibtisch sitzen. Er könne das, hatte er dem russischen Offizier gesagt, sei darin sogar ausgebildet worden. Was nicht stimmte. Aufgefallen ist es nicht.

Mancher der Kameraden nahm sich das Leben, andere starben an Erschöpfung und wieder andere, weil sie sich aufgegeben hatten. Doch Helmut hatte seine Musik. In seinem Kopf ließ er sie erklingen, brachte sie auf Papier. Er leitete den Männerchor des Lagers, alle paar Monate traten sie auf, sangen „Horch was kommt von draußen rein“, „Es schlägt eine Nachtigall“, „Wie wohl ist mir am Abend“. Oder sie rezitierten Goethe. Noten und Verse schrieb Helmut aus dem Gedächtnis auf. Jedes Stück musste vom Propagandaoffizier genehmigt werden.

Seine erste musikalische Erinnerung: Er zu Füßen seiner Schwester, die den fröhlichen Landmann von Schubert auf dem Klavier spielte. Ein Lehrer gründete einen Schulchor, Helmut sang erst Sopran, dann Altstimme und schließlich Tenor. Mit 13 komponierte er sein erstes Lied, „Three fishers“. Die ganze Klasse sang es. Der Lehrer besorgte für Helmut Freikarten für die Oper und für Konzerte.

An der ersten Ampel Deutschlands

Ein eigenes Fahrrad, geschenkt von den Eltern, „für mich war das ein Traum! Ein Rausch.“ Er unternahm Touren durch die Stadt, von zu Hause, Martin-Luther-Straße, Schöneberg, fuhr er zum Potsdamer Platz mit dem Verkehrsturm, der ersten Ampel Deutschlands, weiter Unter den Linden, wo noch Pferdedroschken zuckelten und man sich auf der Mittelpromenade für 5 Pfennige auf Gartenstühlen niederlassen konnte. Im Lustgarten beobachtete er die Aufmärsche von KPD, SPD, NSDAP und Stahlhelm.

Erst mal was Handfestes, sagten seine Eltern. Der Schrecken der Arbeitslosigkeit und des Hungers saß tief. Zwei Schrebergärten beackerten sie, um die Familie satt zu kriegen. Also lernte Helmut bei einem Weinspediteur. Mit dem Lieferwagen ging es durch die Stadt, von Edelhotel zu Weinkeller, zu Kneipe, von sieben am Morgen bis fünf am Nachmittag. Helmuts Job war es außerdem, das Transportgeld einzutreiben. Hartnäckig musste er sein und einen Riecher für Ausreden und Lügen entwickeln. Manch ein Säumiger ließ sich verleugnen, andere wurden grob. Da lernte Helmut fürs Leben.

Von seinem ersten eigenen Geld kaufte er sich seinen ersten Notensatz: die Carmen-Partitur für 20 Reichsmark. Seine Eltern wiederum kauften sich ein Stück Land, Helmut half Tag für Tag beim Hausbau.

Helmut, 19 Jahre alt, wurde am Konservatorium aufgenommen: „Klavierunterricht, Partiturspiel, Gehörbildung, Formenlehre, Instrumentenlehre, Musikgeschichte. Es war herrlich.“ Sein Ziel war die Dirigentenklasse. Wann hatte er genug gelernt, dass er dort würde eintreten dürfen? Doch stattdessen bekam er zu seinem 21. Geburtstag einen Brief: Helmut musste zum Arbeitsdienst, im April 1939 war das. Vier Monate später steckten sie ihn in die Soldaten-Uniform. „Am 2.9. überschritten wir als Baukompanie die polnische Grenze, der 2. Weltkrieg hatte begonnen.“ Brücken bauen, Straßen reparieren, die Leichen der getöteten Soldaten bergen und begraben. „So war das Antlitz des Kriegs: Familienväter mit Fotos ihrer Lieben, junge Menschen, höchstens 22 Jahre alt, grausam verstümmelt. Sie alle erhielten eine hässliche Grube als Endstation ihres Lebens.“ So beschreibt es Helmut in seinem Erinnerungsbuch.

Alle seine Freunde fielen, er blieb übrig. Auch Hans starb, sein längster Jugendfreund. Übrig blieb auch Leni, die Freundin von Hans. Die beiden trösteten einander. „Es war wie eine Selbstverständlichkeit, dass wir zueinanderfanden, nachdem ein Großteil unserer Jugendhoffnungen durch den Krieg vernichtet worden waren.“ 1943 heirateten sie. 1944 hatte er Fronturlaub. Anfang 1945 wurde der Sohn Hans-Helmut geboren. Im Oktober 1949 sah Helmut ihn zum ersten Mal.

Neuanfang nach zehn Jahren Unterbrechung. Doch kaum hatte er zwei Zimmer in einer größeren Wohnung organisiert, kaum hatte er seine ersten Klavierschüler gefunden, geschah das Unvorstellbare. Helmut und sein Sohn saßen in der Küche, aßen den Gries mit Honig, den Leni für sie gemacht hatte, da öffnete sie das Fenster und sprang. Schreckliches hatte sie durchlitten, hatte gehungert und alleine ihren Sohn durchgebracht. Als Helmut endlich wieder da war, waren ihre Kräfte aufgebraucht. „Es war unbegreiflich, innerhalb weniger Minuten wurden sämtliche Hoffnungen vernichtet. Von allen Schlägen der vergangenen Jahre war das der schwerste.“

Plötzlich war sie da

Seinen Sohn brachte Helmut in einem Kinderheim unter. Der Leiterin vertraute er, die Schwestern kümmerten sich gut. Zum Wochenende holte er ihn ab, auf dem Fahrrad, der Junge vorne auf der Stange, fuhren sie durch die Stadt. Einen Klavierunterricht organisierte er auch. Und er selbst konnte nun endlich studieren. Dirigent konnte er nicht mehr werden, dazu war er inzwischen zu alt. Musikpädagogik und Komposition klappte noch. Mit seinen 32 Jahren war er der Älteste unter den Studenten.

Plötzlich war sie da. Schön und heiter war sie, und singen konnte sie auch. Sommi war ihr Spitzname. Bei einem Seminarausflug in den Grunewald fragte er sie, ob sie mit ihm auf seinem Fahrrad den Berg am Grunewaldturm hinunterfahren wolle. Sie brausten hinab und in ihr gemeinsames Leben. Sie heirateten, sie holten seinen Sohn zu sich, endlich hatte das Kind ein richtiges Zuhause. Helmut baute auf dem Grundstück der inzwischen verstorbenen Eltern das Haus weiter aus. Für die Volkshochschule Tempelhof dozierte er über die Musik der Romantik, über die Welt der Oper, über den Ring der Nibelungen, über Mozart, Beethoven, Haydn. 98 Kursabende gab er allein im Jahr 1956.

Sein großer Plan: ein eigenes Kammerorchester, er als Dirigent. Spielen sollten junge Musiker, aber im Rahmen der Volkshochschule und mit Eintrittspreisen, die sich jeder leisten sollte. Die Musiker bekamen zehn Mark für zwei Proben und eine Aufführung, die Karten gab es im Abo, zwölf Konzerte pro Saison. Die Programmhefte schrieb und gestaltete Helmut selbst. Bis 1990 hielt er das durch. Viele Hunderte Nachwuchsmusiker haben bei ihm gespielt, und sie kamen immer wieder, selbst als sie schon Profis waren und Festanstellungen an großen Philharmonie-Orchestern hatten. Helmut wurde erst Volksmusikschulleiter in Tempelhof, ein paar Jahre später Kunstamtsleiter in Wedding, wo er die Aufführung von Opern und Theaterstücken auf der Freiluftbühne Rehberge organisierte. Anspruchsvolle Kunst für einfache Leute, das wollte er.

Sie bekamen noch einen Sohn, dann eine Tochter. Als Sommi mit 40 an Krebs erkrankte, mobilisierte er all sein Geld, gab noch einmal doppelt so viele Musikkurse und Klavierunterricht, um ihr die beste Behandlung zu bezahlen, die es damals gab. Die Ärzte versprachen ihr kein langes Leben, ein paar Jahre noch, höchstens. Doch sie blieb bei ihm und bei den Kindern. Bis die Kinder selber welche bekamen. Bis die Birken im Garten immer größer wurden. Bis sie gefällt werden mussten, weil die Tochter ihr Haus auf demselben Grundstück baute. Bis sie dann doch starb, 2015.

Die Tochter kümmerte sich um ihren Vater, organisierte die Pflegekräfte, hielt auch seine Launen aus. Staunte, wie alt Helmut wurde, wie er immer weiter seine komplizierten Stücke komponierte und seine Bücherpakete bestellte. Im Frühling 2022 ist er gestorben, 104 Jahre nach seiner Geburt.

