Nachruf auf Karl-Heinz Eiferle Nicht so für den Alltagskram

Alle Frauen standen zusammen und erinnerten sich, als man ihn beerdigte, keine Feindschaft, nur Dankbarkeit, Lebenszeit mit ihm geteilt zu haben. Für seinen Witz und seinen Charme hatten sie ihn geliebt, sein gutes Aussehen. Auch wenn er jemand war, der sehr verletzend sein konnte, jede Einzelne hatte da eine Geschichte mit ihm. Ein Erbe seiner Kindheit, in der die Mutter ihm nicht geben konnte, was er brauchte, und der Vater lange ein Geheimnis war.

Aufgewachsen ist Karl-Heinz Eiferle in Ulm. Die Mutter arbeitete viel in der Stadtverwaltung, schniegelte ihn äußerlich, auf den Fotos glänzt alles, Lackschuhe, Krawatte. So war das Leben nicht, der Junge wurde ein Rebell. Später bekam er eine Halbschwester von einem neuen Mann der Mutter, der auch bald wieder weg war. Schön war es immer bei den Großeltern, die hatten einen Garten, da waren die Cousinen und Cousins, zwischen Obstbäumen fühlte sich das Leben frei an. Zu Hause ließ Karl-Heinz die Schwester mit der Hausarbeit allein und kühlte sein Mütchen an ihr, war aber auf der Straße der hilfreiche große Bruder, wenn sie in Bedrängnis kam. Beide wussten noch als Erwachsene nichts von ihren Vätern. Doch während die Schwester auf die Suche ging, glaubte Karl-Heinz, sein Vater wolle ihn sowieso nicht sehen. Die verletzte Kinderseele verbat es ihm, das Ungeklärte aus dem Dunkel ins Licht zu befördern. Mit 40 erfuhr er, dass sein Vater ein US-Soldat in Ulm gewesen und wahrscheinlich längst tot war. Mit der Mutter sprach Karl-Heinz nie darüber, sie hätte das auch abgewehrt, das wusste er. Seinen Frust über die Entsagungen der Kindheit ließ er sie aber immer spüren.

Eine Leidenschaft wurde das Paddeln, gern im Wildwasser, gern als Anführer von Jugendgruppen. Und die Fotografie. Es existieren coole Porträts eines jungen Mannes mit dunklen Locken, den Mantelkragen hochgeschlagen, die an Frankreich und die Film-Noir-Regisseure erinnern. Die selbstgedrehten Zigaretten wurden ein Markenzeichen. Nach dem Abitur zieht er mit der ersten Freundin und Hund nach West-Berlin, die Mauer steht noch. Freundin und Hund kommen ihm abhanden, aber die Stadt bleibt ihm erhalten, er schreibt sich an der FU ein, Germanistik, der Wedding wird sein Kiez. Karl-Heinz lebt, wenn man so will, eine dieser Berlin-Karrieren: einer dieser Menschen, die schillern, aber auch Getriebene sind. Er zieht um die Häuser, ist sich für keinen Job zu schade, schippt Schnee, verdingt sich als Weihnachtsmann. Und fotografiert. Er will Dokumentar sein, Journalist, beobachtet das Stadtgeschehen, ist auf Demonstrationen mit dabei und reicht seine Bilder bei dpa ein, Aufträge folgen.

Papa für die schönen Sachen

Vom Mauerfall hört er zunächst im Radio, er packt sofort seine Fototasche und fährt los an die bröckelnden Grenzübergänge. Karl-Heinz kann seine Bilder gut verkaufen. Weil er sich selbst und sein Talent gut verkaufen kann. Davon leben kann er nicht, es muss noch etwas anderes her. Er macht mit in der Buchhandlung „OH*21“ in der Oranienstraße, einer Institution in Kreuzberg, sie sind ein linkes Kollektiv. Er hat auch wieder eine Freundin, Anna, mit der ist es etwas Ernstes. Sie wird schwanger. Karl-Heinz will eigentlich keine Kinder, aber nun freut er sich doch und ist von sich selbst überrascht. Tochter Wanda wird sein Augenstern, er ist ein lieber Papa, nur um den Alltagskram, den so ein Kind mit sich bringt, mag er sich nicht kümmern. Er will ein Papa für die schönen Sachen sein. Für Frühstück im Bett und Käpt’n-Blaubär-Stunden. Mit dem Motorrad holt er Wanda vom Kinderladen ab, setzt sie vorn auf den Tank und braust los. Als Wanda zwei ist, trennt sich ihre Mutter, an dem Bruch hat er noch lange zu knabbern. Als seine Tochter später Psychologie studiert, wird er trotz großer Zuneigung seine Späße machen: Psychologie ist für ihn nur Hokuspokus. Sich mit seinen Kindheitsdämonen auseinanderzusetzen und Dinge zu ändern, gar sich selbst, war nie eine Option. Die Frauen bedauern das sehr.

1994 lernt er Rosa kennen, um die er lange wirbt. Die beiden werden zehn Jahre zusammen sein, seine längste Beziehung. An der Uni Potsdam hat er Spanischkurse belegt, die kommen ihm jetzt zupass, da sie einen spanischen Hintergrund hat. Die beiden ziehen nach Benissa in Spanien, um dort in der Redaktion der „Costa Blanca“-Nachrichten zu arbeiten. Karl-Heinz, schon immer Spanisch-Aficionado, hatte in jungen Jahren sechs Monate in Nicaragua gelebt und im Rahmen eines sandinistischen Hilfsprojektes eine Schule elektrifiziert. Lateinamerika hatte ihn immer magisch angezogen.

Nach einem Jahr Spanien wird Karl-Heinz aus der Redaktion gefeuert, er kann sich nichts sagen lassen. Aus Solidarität zu ihm kündigt auch Rosa, die beiden machen kurzerhand ein eigenes Magazin, zweisprachig, Kulturthemen für Deutsche an der Costa Blanca. Karl-Heinz macht Fotos, beide schreiben Texte, die Anzeigen muss Rosa allein einholen. Eine schöne Zeit, drei Jahre lang. In den Ferien kommt Wanda aus Deutschland angeflogen. Dann ziehen sie nach Palma de Mallorca, finden Arbeit beim „Palma-Kurier“, später beim „Mallorca-Magazin“. Nach zehn gemeinsamen Jahren trennt sich Rosa und geht zurück nach Deutschland, Karl- Heinz bleibt auf Mallorca. Er arbeitet frei und fest für verschiedene Auftraggeber, ist thematisch jetzt der Mann für Freizeit und Vergnügen. Am liebsten dort, wo es ein bisschen draufgängerisch zugeht, Fallschirmspringen, Tauchen, Reisen.

So vergehen die Jahre, er arbeitet auch auf Ibiza. Und er wird älter und das Leben ruhiger. Viele Leute hat er nicht um sich. Gut möglich, dass ihn auch Einsamkeit geplagt hat, die Frauen vermuten das, er selbst hätte es nie zugegeben. Nach Deutschland will er nicht zurück, doch wegen Tochter Wanda und guter Freunde ist er öfter da.

Um seine Gesundheit steht es nicht zum Besten; er hat sich nie darum gekümmert. In der Corona-Isolation verschlechtert sich sein Zustand dramatisch, innerlich wie äußerlich. Dann antwortet er nicht mehr auf die Anrufe seines guten Freundes Micha, auch Tochter Wanda kriegt kein Feedback, als sie ihm ein Foto ihrer jungen Hündin schickt. Nachbarn werden alarmiert. Karl-Heinz ist gestorben, allein in seiner Wohnung.

Frauen und Freunde streuen seine Asche ins Mittelmeer, auf der Trauerkarte steht ein Text von Udo Lindenberg: „Und ich mach mein Ding / egal, was die anderen sagen.“

