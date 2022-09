Nachruf auf Michael Haseney „Anna, nimm mich mit!“

„Liebe Anna, endlich habe ich dich gefunden!“ Ein Satz, der klingt, als würde Michael ihn rufen. Erlöst ausrufen. Es gibt Leute, die sich nie von einer gewissen Bestürzung erholen.

Jahrelang hat er sie gesucht, Anna Rudenko, sein Kindermädchen. Er hatte alles versucht, Internationaler Suchdienst, Internationales Rotes Kreuz, Archiv der Staatsbibliothek. Alles umsonst. Bis ihm jemand riet, eine Annonce in einer kleinen, überregionalen russischen Zeitung aufzugeben. Anna meldete sich, er antwortete, „endlich habe ich dich gefunden!“

Ein Jahr, nachdem Michael in Zella-Mehlis in Thüringen geboren wurde, starb sein Bruder Bernhard mit 19 an der italienischen Front. Sein letzter Brief an die Eltern begann mit den Worten: „Wenn der Umschlag, der diesen Brief in sich birgt, geöffnet wird, so ist es sicher, daß ich nicht mehr lebe.“ Dieser Tod, die Trauer um den Sohn wurden zum Trauma der Familie. Über Monate verließen die Eltern früh um sechs das Haus, gingen in den Wald, weinten und kehrten in der Dunkelheit wieder. So erzählte Michael es später, so ist es ihm erzählt worden. Michael und Brigitte, seine 14-jährige Schwester, blieben, wenn die Eltern fort waren, im Haus. Aber Anna war ja da, eine ukrainische Zwangsarbeiterin.

Die deutschen Kinder rannten hinter uns her und schrien: Russische Schweine, russisches Kraut! Anna Rudenko

In ihrem ersten Brief an ihn, vom 11. Februar 2000, erinnerte sie sich: „Man lud uns auf dem Bahnsteig aus, und wir mussten in einer Reihe antreten. Wir sahen schrecklich aus, verängstigt, von der langen Reise erschöpft, in verknitterter Kleidung, mit Bündeln auf dem Rücken. Die Reihe gingen saubere und gepflegte Leute ab und wählten unter uns Ankömmlingen so viele Arbeitskräfte aus, wie sie brauchten. Darunter war auch Ihr Vater und der Bruder Ihres Vaters.“ Michaels Vater betrieb eine Karabinerhakenfabrik. „Wir wurden in ein Lager gebracht, zur Arbeit gingen wir in die Fabrik. Alles war fremd, für uns ungewöhnlich. Wir waren unzufrieden, wir hatten fast immer Hunger. Man zahlte uns 10 bis 15 Mark pro Woche, aber kaufen konnten wir dafür nichts, außer Kraut. Die deutschen Kinder rannten hinter uns her und schrien: Russische Schweine, russisches Kraut!“

Als Michael zur Welt kam, schickte sein Vater verschiedene Zwangsarbeiterinnen zu seiner Frau, damit sie im Haushalt halfen. Anna wurde am häufigsten ausgewählt und blieb irgendwann. Sie bekam ein Zimmer auf dem Boden, wusch, putzte, kümmerte sich um Michael. „Sie wuchsen unter meinen Augen und Händen heran, lernten die ersten Worte, und zusammen mit Ihnen lernte auch ich die deutsche Sprache. Ihre Mama hat mich manchmal sogar mit ihrem Parfum eingesprüht, gegen den spezifischen Geruch. Im Lager wurde häufig desinfiziert, und wer im Lager lebte, an dem haftete dieser Geruch. Ich bin doch jeden Sonntag zu meinen Freundinnen zu Besuch gegangen.“ Als die Amerikaner in die Stadt kamen, musste Anna das Haus verlassen. Sie verabschiedete sich. Michael, zwei Jahre alt, umarmte sie, weinte und bat: „Anna, nimm mich mit!“

Nach Lagern, Fußmärschen, Arbeit in Polen erreichte Anna ihr Dorf in der Ukraine. Sie heiratete und zog mit ihrem Mann 1950 auf die Insel Sachalin. Sie bekam einen Sohn und eine Tochter. Beide zogen später, erwachsen, fort, 8000 Kilometer westwärts. „Manchmal ist es sehr traurig, um so freudiger war es zu lesen, dass es sehr weit, in Deutschland, einen Menschen gibt, der nach so vielen Jahren sich meiner erinnert, an jene Anna, die Ihr Kindermädchen war, Sie mit dem Löffelchen fütterte und Ihnen ihre traurigen ukrainischen Lieder vorsang.“

Flucht in den Westen

Konkrete Bilder aus dieser Zeit hatte Michael nicht in seinem Kopf. Aber immer spürte er, dass ihm etwas Entscheidendes abhanden gekommen war. In seinem Antwortbrief an Anna schreibt er: „In meinem Unterbewusstsein scheint es sehr starke Erinnerungen an dich zu geben. Du bist mir sehr nahe, und manchmal glaube ich, dass ich mein ganzes Leben lang Sehnsucht nach dir hatte, ohne dass es mir bewusst war. Seit ich deinen Brief erhalten habe, frage ich mich, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn du mich mitgenommen hättest.“

Zunächst blieb die Familie in Zella-Mehlis. Michael spielte im Wald und mit den anderen Kindern barfuß auf der Straße. Jeden Sonntag um Punkt sieben begab sich seine Mutter, wie alle Frauen der Nachbarschaft, in die Küche, um Thüringer Klöße zuzubereiten, die Punkt zwölf mit Rouladen auf dem Tisch standen. Ein Echo aus nobleren Zeiten war das Auto, das die Familie noch besaß. Aber sie wussten, sie würden es nicht leicht in der DDR haben, die Karabinerhakenfabrik würde in Volkseigentum übergehen, die Kinder würden keine Abiturzulassung, keinen Studienplatz erhalten. Also flohen sie 1953 in den Westen, nach Düsseldorf. Sie stiegen in den Zug, Michael ahnte nicht das Geringste. Keine Möglichkeit, von irgendwem oder irgendetwas Abschied zu nehmen. Düsseldorf war stark zerstört, sie fanden eine mickrige Wohnung. Im trostlosen Hof stand ein kleiner Baum, auf den Michael oft kletterte. Er sehnte sich nach den Baumhäusern in Thüringen, hatte Heimweh und weinte.

Einige Zeit darauf zog die Familie nach Mettmann. Die Schwester heiratete gut, der Vater fand Arbeit, und Michael entwickelte sich zum Primus auf dem Gymnasium. Seine Lehrerin schrieb: „Er zeigte für alle geisteswissenschaftlichen Fächer eine ausgesprochene Begabung. Seine selbstständige und kritische Art zu denken wirkte im Unterricht außerordentlich anregend und fördernd. Ein Vorschlag oder ein Urteil aus seinem Munde, ruhig und sachlich vorgebracht, hatte auf seine Kameraden einen bemerkenswerten Einfluss. Sein besonderes Interesse galt philosophischen, politischen und literarischen Fragen, und er beschäftigte sich mit ihnen ernsthafter und gründlicher als die meisten seiner Altersgenossen.“ Bestimmt waren die Eltern zufrieden mit seinen Leistungen. Doch das gründliche Nachdenken, das seine Lehrerin gelobt hatte, habe ihm, so meinten sie, politische Flausen in den Kopf gesetzt. „Geh zum Bund!“, forderten sie. Er erwiderte: „Auf keinen Fall. Habt ihr denn nicht schon ein Kind verloren?“ Er pinnte ein Poster mit Robert Capas berühmtem Foto an die Wand. Ein Soldat, der mit ausgebreiteten Armen zu Boden fällt und sein Gewehr von sich wirft, darüber: „Why?“ An Anna schrieb er Jahrzehnte später: „Wir hatten sehr unterschiedliche Meinungen über den Krieg, über Hitler, über den Holocaust, über den Kapitalismus und über das, was wichtig und unwichtig ist im Leben. Ich wollte nie ein ‚Chef‘ werden, was meine Eltern aber gern wollten.“

„Alles basisdemokratisch. Willste mitmachen?“

Er studierte Politik, Geschichte und Germanistik auf Lehramt in Marburg und Hamburg, heiratete dort, trennte sich wieder, absolvierte sein Referendariat, so gut, dass der Rektor ihn unbedingt übernehmen wollte, Michael aber zog mit seiner zweiten Frau 1972 nach Berlin, wo bald darauf Tina geboren wurde.

Eines sonnigen Nachmittags im selben Jahr saßen neben ihm auf einer Wiese ein paar Leute und unterhielten sich. „Wir gründen gerade eine freie Schule für Erwachsene“, erklärten sie ihm, „alles basisdemokratisch. Willste mitmachen?“ Er wollte, pfiff auf die Beamtenkarriere, und unterrichtete fortan bis zur Rente an der Schule für Erwachsenenbildung im Mehringhof. Auch davon erzählte er Anna: „Lehrer und Schüler haben gleiche Rechte und Pflichten, es gibt keinen Direktor und alle Entscheidungen werden durch Abstimmungen gemeinsam getroffen. Die Klassen können sogar die Lehrer abwählen. Es ist die einzige Schule dieser Art in Deutschland.“

Jeden Morgen fuhr er mit dem Rad und einer abgetragenen Ledertasche in die Gneisenaustraße. Sein Gehalt war nicht besonders hoch, und auch die Reisen, die er mit seiner Tochter, die selbstverständlich in einen der ersten antiautoritären Kinderläden West-Berlins ging, entsprachen kaum den Vorstellungen seiner Eltern. Ziel war zum Beispiel Griechenland. Zuerst fuhren sie nach Ost-Berlin, flogen mit Aeroflot nach Budapest, gelangten weiter nach Athen, wo sie eine Fähre bestiegen, in Schlafsäcken auf den Bänken übernachteten und am Morgen vor einer Insel aufwachten.

Seine Ehe scheiterte, „aber“, so berichtete er Anna, „wir haben ein gutes Verhältnis miteinander.“ Sie waren die ersten Eltern in Berlin, die das Sorgerecht teilten. Michael verliebte sich oft, lebte mit einigen Frauen zusammen und konnte sehr unglücklich sein, wenn die Beziehungen zerbrachen. Er wurde älter, die Frauen, in die er sich verliebte, waren jung. Jung wie Anna damals, als er sich mit seinem von goldenen Locken umrahmten Gesicht an ihren weichen Körper schmiegte.

Ein politischer Mensch ist er geblieben. Die Welt wurde ja nicht besser. Während des Flüchtlingsdramas nannte er das Mittelmeer ein riesiges Grab. Neben der Lektüre der großen Zeitungen las er weiterhin den Stadtanzeiger aus Zella-Mehlis. Eines Tages stieß er auf einen Artikel über die „Carl Walther Waffenfabrik“, die dort, in Thüringen, gegründet worden war. Da hieß es stolz, dass Firmenvertreter gemeinsam mit Repräsentanten der Stadt ein Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges besucht hatten. Und dass der coole James Bond all die Schurken mit einer Waffe des Hauses jagte. Alles weniger Coole wurde ausgespart: Die Rüstungslieferungen in den zwei Weltkriegen, die Zwangsarbeiter, die Ausbeutung von Häftlingen im KZ Neuengamme bei Hamburg. Michael verfasste einen Brief, legte 14 Seiten Recherche bei und schickte ihn an den Stadtanzeiger, den Bürgermeister von Zella-Mehlis, an die Waffenwerke. Und an die KZ-Gedenkstätte; das waren die Einzigen, die antworteten.

Es ging Michael gesundheitlich nicht besonders gut in seinen letzten Jahren. Die Hüfte, der Rücken, alles schmerzte. Nach seinem letzten Schultag vor fünf Jahren setzte er seine abgegriffene Ledertasche ab – und packte sie niemals aus.

Am Ende wohnte er in einem Pflegeheim. An die Wand seines Zimmers hängte er das Plakat des fallenden Soldaten. Auf ein Bord stellte er ein Foto von Anna. Darauf ist sie eine ältere Frau. Gesehen hat er sie nie wieder.

