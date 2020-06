Studie zu Infektion und Ansteckung bei Kindern - Anträge von CDU und Grünen

Die CDU hat am Donnerstag ihren Antrag ins Parlament eingebracht, eine umfassende landesweite Studie zum Infektionsgeschehen des Coronavirus bei Kindern, durchzuführen.

"Ich begrüße, dass der Senat gerade verkündet hat, im Rahmen seiner Teststrategie mit einem Screening an Kitas und Schulen zu beginnen", sagte Adrian Grasse, Sprecher für Wissenschaft und Forschung der CDU-Fraktion in der Debatte im Parlament. Aber das reiche nicht. Es brauche eine breit angelegte Studie. "Wir müssen klären, ob wir bei Kindern eine andere Ausgangslage haben als bei Erwachsenen", sagte Grasse. Der Leidensdruck in den Familien habe merklich zugenommen. Weitreichende Einschränkungen dürften nicht ohne wissenschaftliches Fundament beschlossen werden.

Auch die Grünen-Fraktion hatte einen ähnlichen Antrag wie die CDU zunächst an ihre Koalitionspartner weitergereicht. Die Berliner Studie solle sich an der in Baden-Württemberg orientieren, wo 2000 Eltern-Kind-Paare getestet werden sollen. Die Grünen wollen allerdings auch, neben dem Infektionsgeschehen auch die sozialen Folgen der Corona-Krise erforschen lassen. Von der Linksfraktion sei Zustimmung signalisiert worden, hieß es bei den Grünen. Die SPD sei skeptisch.

Das bestätigte die Abgeordnete der Sozialdemokraten, Ina Czyborra, in ihrer Rede. Sie sagte, die CDU stelle gute Fragen. Aber eine einzelne Studie könne die alle gar nicht beantworten. "Was unsere Wissenschaft braucht ist Vertrauen, dass sie schon die richtigen Studien anstreben werden", sagte Czyborra. Außerdem gute Finanzierung. "Wir müssen dringend die Universitätsmedizin anders finanzieren, damit der große Beitrag, den sie leistet, auf einer soliden Grundlage geleistet werden kann."





Czyborra stellt Erkenntnisgewinne aus einer Studie, wie die CDU und Grüne sie fordern, generell in Frage. "Lassen Sie uns gemeinsam an einer soliden Finanzierung arbeiten und vielleicht noch fehlende Gelder für Studien an der Charité aufgestockt werden", sagte Czyborra.

Die AfD sieht in dem CDU-Antrag einen Versuch der Fraktion, sich als "Platzhirsch" zu präsentieren. Der Antrag sei zu spät, sagte der AfD-Abgeordnete Carsten Ubbelohde. "Jetzt wo das Thema abflaut, kommen Sie mit einem Antrag", das sei lächerlich.



Tobias Schulze von der Linksfraktion sagte, man sollte lieber auf Erkenntnisse aus anderen Ländern zurückgreifen.

"Was in der Forschung fehlt, ist ein vernünftiger Zugriff der Forschenden auf die Daten der Gesundheitsämter" und es fehle Forschung zu den sozialen Folgen der Corona-Krise. "Manches wird doppelt und dreifach erforscht, anderes bleibt unberücksichtigt", sagte Schulze. Hier brauche es mehr Abstimmung unter den Bundesländern.



Der FDP-Abgeordnete Florian Kluckert, sagte es schmerze, dass Kinder derzeit ihrer Bildungschancen beraubt würden. "All das was die SPD an Bildungsungerechtigkeit zu verantworten hat, verstärkt sich in der Pandemie." Die CDU spreche deshalb ein wichtiges Defizit an. Kluckert aber bezweifelte, dass eine Studie der richtige Weg sei. Außerdem sei die Forderung der CDU ein "Schritt zurück" und weniger als das, was der Senat mit seiner Teststrategie schon umsetze.

Eva Marie Plonske, wissenschaftspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, nahm Bezug auf ihren eigenen Antrag. "Die virologische Betrachtung reicht uns nicht", es müsse mehr auf soziale, regionale und kulturelle Wechselwirkungen geschaut werden. "Sie fordern nur das, was bereits von der Charité erarbeitet wird", sagte Plonske an die CDU gerichtet. "Was uns Grünen noch fehlt, ist die wissenschaftliche Begleitung der Eindämmungsmaßnahmen und ihren sozialen und gesundheitlichen Folgen", das stoße bei der Charité auch "auf Offenheit", sagte die Grünen-Abgeordnete. Man müsse weg vom Bauchgefühl, hin zur Wissenschaft kommen.

Der Antrag der CDU wird in den Ausschüssen erneut beraten.