"Der ruht in sich", kommentiert ein Twitter-User treffend. Andächtig sitzt das kleine Pantherchamäleon auf der Hand des Tierpflegers - kaum größer als dessen Fingernagel. "Die sind für uns auch immer ein bisschen was Besonderes." Im Aquarium sind neun Pantherchamäleons geschlüpft.

Und in den nächsten Tagen werden noch weitere erwartet. "Es werden immer mehr", freut sich eine Zoosprecherin. In einem Video auf dem Twitterkanal des Berliner Zoos kann man eines der ersten, geboren am 29. April, bereits beim Beobachten beobachten.

"Das ist ein großer Glücksmoment, dass die Winzlinge hier geschlüpft sind", kommentiert Tierpfleger Martin Wardelmann aus dem Off. Normalerweise täten sie dies mit einem Abstand von mehreren Tagen oder sogar Wochen, diese neun Geschwister seien aber nun alle relativ zeitgleich geschlüpft.

Ernährt werden sie bereits mit kleinen Fliegen, ihre lange Schleuderzunge funktioniert schon genauso wie bei den Großen.

"Sie gehören zu den Schönsten", schwärmt Wardelmann - trotz des unbestreitbar hohen Niedlichkeitsfaktors ist davon allerdings noch nicht viel zu sehen: Ihre Farbenpracht entwickeln die noch grau-braun getarnten Jungtiere erst mit der Zeit.