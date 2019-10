Um viertel nach vier Uhr morgens rückte die Feuerwehr an: Die etwa 500 Quadratmeter große Lagerhalle an der Köpenicker Straße 137 in Mitte stand in Flammen. Das Gebäude befindet sich in unmittelbarer Nähe zum linken Veranstaltungsort „Köpi“. Ob das Zentrum selbst betroffen ist, war am Sonntag noch unklar.

„Wir konnten nicht in das Gebäude hinein, da Einsturzgefahr bestand", sagt ein Sprecher der Berliner Feuerwehr zum Tagesspiegel. In der Halle befanden sich viele Gegenstände und Gerümpel, die in Flammen aufgingen.

Daher begann die Feuerwehr, die Löscharbeiten von außen vorzunehmen. Auf dem Gelände seien keine Menschen gewesen, niemand sei verletzt worden. Die Löscharbeiten dauern allerdings nach wie vor an. Noch immer fänden sich Brandnester in den Trümmern, so der Sprecher. Diese würden nun vorsichtig auseinander gezogen, um die Herde zu löschen.

Die Ursachen für den Brand sind bisher noch ungeklärt. Das Brandkommissariat der Polizei ermittelt.