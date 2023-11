Nahostkonflikt an Berliner Schulen „Wir arbeiten nicht mit Antisemiten, sondern mit Jugendlichen“

Die Gemeinschaftsschule auf dem Campus Rütli hat sich in vieler Hinsicht von der Skandalschule zum Vorzeigeprojekt entwickelt, mit Vorbildcharakter für andere Schulen im Brennpunkt. Auch, was den Umgang mit dem Nahostkonflikt betrifft: Sehr viele Schüler:innen am Campus Rütli haben palästinensische Wurzeln. Um sie in ihrem Interesse abzuholen an dem Konflikt zwischen Israel und den Palästinenser:innen, und gleichzeitig einer einseitigen Betrachtung des Nahostkonflikts entgegenzuwirken, entwickelten die Lehrkräfte Simon Klippert und Tobias Nolte 2018 einen eigenen Wahlpflichtkurs „Israel/Palästina“, der zweijährig angeboten wird.