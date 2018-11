Nach dem Ende der Ferien hat die Sperrung mehrerer S-Bahn-Linien aus dem Osten Berlins bis zum Alexanderplatz zu massiven Einschränkungen geführt. Seit Freitagfrüh sind die S3, S5, S9, S7 und S75 unterbrochen. Die Züge der U5 waren im Berufsverkehr am Montagmorgen überfüllt, Pendler kamen häufig gar nicht in die Züge oder Busse.

Am Bahnhof Lichtenberg zeigte sich das ganze Ausmaß der Folgen. Im Gegensatz zu Freitag, also noch in den Herbstferien, war am Montagmorgen jede einrollende Bahn der U5 bereits überfüllt. Manche Fahrgäste wartete mehr als 30 Minuten, um es in eine U-Bahn zu schaffen. Das Gedränge auf dem Bahnsteig war groß, die Züge fuhren deshalb besonders langsam ein. Die Fahrgäste tippten teilweise Beschwerde-E-Mails an die S-Bahn und die BVG in ihr Handy.

Zwei neue Gleise zwischen Ostkreuz und Ostbahnhof

Ein Mann verkündete laut: So wie das laufe, könne er auch gleich zu Fuß gehen. Er forderte eine Fahrpreissenkung - und äußerte die Sorge, dass er es in den zwei Stunden, für die seine Fahrkarte gültig ist, gar nicht ans Ziel schaffen würde.

Patrick Mühlberger, 28, ist wütend, denn er muss zur Arbeit. Auch beim dritten Versuch kam er nicht in die U-Bahn, da die ja bereits immer schon voll ankäme. Er verstehe, dass man das Streckennetz sperren musste, allerdings müssten die U-Bahnen dann häufiger fahren und nicht im 5-Minuten-Takt.

Grund für die Sperrung der S-Bahn-Strecken ist der Abschluss der Bauarbeiten am Ostkreuz, wo zum Fahrplanwechsel am 9. Dezember zwei weitere Gleise zwischen Ostkreuz und Ostbahnhof in Betrieb genommen werden. Die Stadtbahn wird dort dann vier Gleise haben, mehr Züge und ein stabilerer Betrieb sollen dadurch möglich werden. Die östliche Stadtbahn gehört zu den am stärksten befahrenen Strecken in Berlin. Ostkreuz ist mit 550.000 Zughalten pro Jahr bundesweit an der Spitze.

Mia Fauser, 34, hat für diesen Montagmorgen 15 Minuten extra eingeplant. Sie müsse zum Alexanderplatz, fahre normalerweise einfach mit der S-Bahn durch. Von der Strecken Sperrung wusste sie. “Außerdem sind die Ferien ab heute ja auch vorbei“, sagt sie.

Immer wieder kommt die Durchsage: „Bitte zurücktreten“. Denn die Fahrgäste versuchen sich noch irgendwie in die Bahn zu quetschen. Viele Schüler haben Angst, zu spät zur Schule zu kommen. Leon Weiss, 17, hat die Schilder, die über die Sperrung informieren, erst am Montag gesehen. “Letzte Woche musste ich ja nicht zur Schule, da bin ich auch nicht S-Bahn gefahren“, sagt er.

Die U-Bahnen der Linie 5 kamen schon überfüllt in Lichtenberg an. Foto: Ella Simon

Es ist trotz der vielen Menschen relativ ruhig am U-Bahnhof Lichtenberg. Ab und zu hört man jemanden telefonieren: „Ich schaffe es heute leider nicht pünktlich. Ich komme nicht in die U-Bahn rein, hier ist es total voll.” Handwerker Christoph L., 43, sagt: „15 Minuten braucht man, um es in eine Bahn zu schaffen. Es fühlt sich wie bei einem Konzert an hier. Es müssen mehr Bahnen und Busse kommen”.

Einige versuchen ihr Glück dann lieber mit einem der Ersatz-Busse. Doch auch draußen sieht man einige schockierte Blicke. “Mein Bus zum Ostbahnhof kommt erst in 12 Minuten“, sagt Tugce Arslan, 22. Sie habe bereits versucht, es in die U-Bahn zu schaffen, nun komme sie viel zu spät zur Arbeit.

Sinan Denglert, 35, ist verwundert über den Ersatz-Busverkehr. Nur alle sechs Minuten komme einer. Klar die meisten würden auf die U-Bahn umsteigen, aber auch hier draußen wäre einiges los. Später kommen die Busse des Ersatzverkehrs dann alle zwei bis drei Minuten. Trotzdem schaffen es nicht alle hinein. Ständig kommen neue Pendler hinzu.

Ein Trick bei überfüllter U-Bahn

Bahn-Mitarbeiter sind an vielen Ecken postiert. Sie helfen den Leuten bei Fragen weiter, wissen wo der Ersatzbus fährt und wie oft. Normalerweise sei das am Bahnhof Lichtenberg nicht nötig, aber durch die Sperrung der S-Bahn und den Berufsverkehr an diesem Montag, ist viel los. Man wolle verhindern, dass es chaotisch wird, sagt ein Mitarbeiter.

Um überhaupt weiterzukommen, hilft ein Trick: Mit der U5 zwei Stationen von Lichtenberg in Richtung Osten fahren, dann wieder umsteigen in Richtung Alexanderplatz. Dadurch hat man gute Chancen auf einen Platz in der Bahn, denn am Tierpark ist noch nicht so viel los.

Der Spuk mit der U5 endet aber schon an der Frankfurter Allee. Viele steigen aus oder um, in Richtung Alexanderplatz will hier kaum mehr einer. Ab neun Uhr ist der Berufsverkehr größtenteils beendet, der Bahnhof Lichtenberg nimmt wieder Normalzustand an. Jetzt hat man auch wieder gute Chancen auf einen Sitzplatz in der U5.