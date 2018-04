Nach der Bombenentschärfung am Freitag gehen die Sperrungen bei der S-Bahn weiter – dieses Mal wegen Bauarbeiten. Am Sonnabend und Sonntag fahren keine Züge zwischen Friedrichstraße und Zoologischer Garten. Betroffen sind die Linien S 3, S 5, S 7 und S 9. Als Ersatz setzt die S-Bahn Busse ein; Fahrgäste können auch auf die Regionalbahnen ausweichen, die allerdings nicht in den Stationen Bellevue und Tiergarten halten.

Am Sonntag trifft es gegen 17.45 Uhr die Linien S 41, S 42, S 45, S 46, S 47, S 85 und S 9. Dann stellt die S-Bahn den Verkehr bis Montagfrüh zwischen Treptower Park/Baumschulenweg und Beusselstraße über Südkreuz ein. Dafür gibt’s Busersatzverkehr zwischen Plänterwald, Südkreuz und Beusselstraße.

Auf der S 1 fallen bereits von Freitag, 22 Uhr, bis zum Betriebsbeginn am Montag zwischen Wannsee und Zehlendorf die Fahrten aus, auch hier gibt es einen Ersatzverkehr mit Bussen.

Auf der S 5 fallen von Freitag, 22 Uhr bis Montagfrüh die Fahrten zwischen Strausberg Nord und Fredersdorf aus.