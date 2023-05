„Nakba-Tag“ in Berlin Veranstalter klagen gegen Verbot der Palästinenser-Demo – Linke kritisiert Polizei

Die Berliner Polizei hat eine für diesen Sonnabend geplante Palästinenser-Demonstration wegen befürchteter Gewalttätigkeiten und antisemitischer Äußerungen verboten. Das gilt auch für alle Ersatzveranstaltungen bis Sonntag.

Die Veranstalter gehen allerdings gerichtlich gegen das Verbot vor. „Wir haben einen Eilantrag gestern bekommen“, sagte eine Sprecherin des Verwaltungsgerichts am Freitag dem Tagesspiegel. „Heute Nachmittag wird es eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts geben.“

Kritik an dem polizeilichen Verbot äußerte die Linke, die von einem „inakzeptablen Angriff auf die Versammlungsfreiheit“ sprach. „Es ist inakzeptabel, dass die Berliner Polizei immer wieder Kundgebungen und Demonstrationen verbietet, bei denen Menschen an die Vertreibung ihrer palästinensischen Vorfahren vor 75 Jahren erinnern oder gegen Besatzung und Diskriminierung in der Gegenwart protestieren möchten“, teilte der stellvertretende Landesvorsitzende Ruben Lehnert mit.

„Nakba-Tag“ erinnert an Flucht und Vertreibung von Palästinensern

Die verbotene Versammlung mit dem Titel „Demonstration für das Grundrecht auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit zum 75. Jahrestag der Nakba“ sollte um 16 Uhr am Hermannplatz in Neukölln beginnen und bis zu 1000 angemeldete Teilnehmende umfassen.

Der Begriff „Nakba“ stammt aus dem Arabischen und bedeutet „Katastrophe“. Er erinnert an Flucht und Vertreibung Hunderttausender Palästinenser im ersten Nahostkrieg 1948 nach der Staatsgründung Israels. Der „Nakba-Tag“ wird jährlich am 15. Mai begangen, dem Tag nach der israelischen Unabhängigkeitserklärung.

Für die Demonstration am Sonnabend sah die Polizei eine „unmittelbare Gefahr“ von antisemitischen und volksverhetzenden Äußerungen, Gewaltverherrlichung, Einschüchterungen sowie Gewalttätigkeiten. Sie stützte sich dabei auf Erfahrungen aus den vergangenen Jahren und auch aus jüngerer Zeit, teilte die Polizei am Freitag mit.

Immer wieder Antisemitismus bei Palästinenser-Demonstrationen

Die Demonstrationen zum „Nakba-Tag“ waren in früheren Jahren immer wieder eskaliert, schon 2022 hatte die Versammlungsbehörde sie deshalb verboten. Auch bei anderen propalästinensischen Protesten in Berlin kam es in der Vergangenheit regelmäßig zu antisemitischen Vorfällen.

Erst am Osterwochenende waren Hunderte Demonstrierende durch Neukölln und Kreuzberg gezogen und hatten israelfeindliche Parolen gerufen. In der Folge hatte die Polizei eine Reihe von Palästinenser-Demonstrationen verboten. Gerichte hatten die Verbote bestätigt. (mit dpa)