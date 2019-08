Die Ausflugsgaststätte Riviera steht unter Verdacht. Doch Zwangsarbeit lässt sich dort nicht zweifelsfrei nachweisen. Der Bezirk sagt, die Frage des Gedenkens stelle sich nicht.

In der Nacht zu Dienstag brannte ein Teil der denkmalgeschützten Ausflugsgaststätte Riviera in Grünau aus. Die Brandursache ist noch ungeklärt.

Auf dem 14 000 Quadratmeter großen Gelände errichtet die Terragon AG eine luxuriöse Seniorenwohnanlage. Im Januar wurde die Baugenehmigung erteilt. Thomas Irmer hält es für möglich, dass auch dort Zwangsarbeiter gelebt haben könnten.

Allerdings schränkt der Historiker ein: Bisher habe er für diese These noch keine stichhaltigen Belege finden können. Die Vermutung liege aber nah, da in den letzten Kriegsmonaten sehr viele gastronomische Einrichtungen umfunktioniert wurden.

Die Lokalhistorikerin Helgunde Henschel widerspricht. In der Riviera habe es nie ein Zwangsarbeiterlager gegeben, sagt sie. Dort seien nur zeitweise sogenannte Wolhyniendeutsche untergebracht worden, Nachfahren deutscher Auswanderer, die von den Nazis „heim ins Reich“ geholt wurden.

Auch Rainer Hölmer, der Baustadtrat des Bezirks Treptow-Köpenick, sind keine Hinweise auf ein Lager bekannt: „Die Frage nach dem Umgang mit den Ausflugsgaststätten als Gedenk- und Erinnerungsort stellte sich bislang nicht.“

Christine Glauning vergleicht die Erforschung der NS-Zwangsarbeit mit der berühmten „Suche nach der Nadel im Heuhaufen“. Wer systematisch nach entsprechenden Dokumenten suchen wolle, müsse eine Vielzahl von Archiven prüfen. Die meisten der heute bekannten Lager und Arbeitsstätten seien von geschichtsinteressierten Privatpersonen vor Ort entdeckt worden.

Von Menschen wie Michael Roeder. Der Historiker wohnt in Wilmersdorf und bloggt zur Geschichte seines Kiezes. Vor einigen Jahren habe er Hinweise darauf entdeckt, dass der Bezirk ein eigenes Zwangsarbeiterlager in der Wilhelmsaue 40 betrieben habe.

Das Bezirksamt habe jedoch alles abgestritten, sagt Roeder empört, obwohl er Dokumente gefunden habe, die seine Theorie belegten. Roeder forderte den Bezirk auf, eine Gedenktafel aufzuhängen, vergeblich. Am Ende brachte er einfach selbst eine an.

Diese „provisorische Gedenktafel“ sei Ausdruck wichtigen zivilgesellschaftlichen Engagements, teilt das Bezirksamt auf Anfrage mit. Der Fall Wilhelmsaue sei aber umstritten. Aktuell tausche man sich mit dem Dokumentationszentrum aus. Dessen Leiterin hält Roeders Recherche für überzeugend. Der Fall zeige vor allem eines: „Es gibt einen enormen Nachholbedarf, um die Alltäglichkeit von Zwangsarbeit in Berlin angemessen sichtbar zu machen“, sagt Glauning. Für Erinnerung gebe es kein Patentrezept. Jeder Ort müsse neu ausgehandelt werden.

Digitale Spuren

Trotz historischer Belastung wurde das Arbeitshaus Rummelsburg zu einer attraktiven Wohnanlage umgebaut. Doch per App können Besucher die Geschichte noch erleben

Das Arbeitshaus Rummelsburg ist ein Gebäudekomplex in der Rummelsburger Bucht, der Ende des 19. Jahrhunderts errichtet wurde. Im Kaiserreich sollten Arbeitshäuser dazu dienen, gesellschaftliche Randgruppen wie Obdachlose, Bettler und Prostituierte zu einem gesetzestreuen Leben zu „erziehen“. Dem Verständnis der Zeit entsprechend handelte es sich um eine Fürsorgeeinrichtung, die wurde allerdings mit preußischer Strenge betrieben.

Den Nazis diente der Begriff „asozial“ als Label zur Verfolgung von Menschen, deren Verhaltensweisen nicht den Normen der „Volksgemeinschaft“ entsprachen. Eine verwahrloste Wohnung beispielsweise konnte zur Verhaftung führen. „Asoziale“ gehörten ebenso wie Juden, Sinti und Roma zu den Ersten, deren Arbeitskraft die Nazis systematisch ausbeuteten.

Rummelsburg war das größte deutsche Arbeitshaus, es hatte etwa 1500 Insassen. Die arbeiteten hauptsächlich für die Stadt Berlin. In sogenannten Stadtkommandos mussten sie Straßen, Parks und Friedhöfe reinigen. Im Kraftwerk Klingenberg entluden sie Kohlewaggons. Die Bäckerei des Arbeitshauses belieferte Krankenhäuser mit Brot, die Großwäscherei reinigte Wäsche für städtische Einrichtungen. Außerdem profitierten einige Lichtenberger Privatbetriebe.

Die Leitung des Arbeitshauses veranlasste auch Zwangssterilisierungen. Lothar Eberhardt vom „Arbeitskreis Marginalisierte Gestern und Heute“ hat mehrere Hundert Fälle recherchiert. Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges kamen viele Insassen in Konzentrationslager, wo sie unter noch schlimmeren Bedingungen für die Rüstung arbeiten mussten.

In der DDR befand sich am selben Ort ein Gefängnis. Das wurde nach der Wende geschlossen. Die Gebäude, in denen mehrere dunkle Kapitel der deutschen Geschichte aufeinandertreffen, standen viele Jahre lang leer und verfielen. Anfang 2007 kaufte der Investor Maruhn-Immobilien einen Großteil davon.

Trotz der historischen Belastung wurde das Areal zu einer attraktiven Wohnanlage ausgebaut. In den Altbauten entstanden etwa 150 elegante Wohnungen mit hohen Decken, Parkett und Balkons.

Doch die Opfer von damals wurden nicht vergessen. Inmitten der Anlage befindet sich seit Januar 2015 ein Ort des Gedenkens und Lernens. Eine Open-Air-Ausstellung ist rund um die Uhr zugänglich. In ihrem Mittelpunkt stehen 18 Biografien ehemaliger Insassen von Arbeitshaus und Gefängnis.

Eine Smartphone-App erklärt den Besuchern die Geschichte des Areals. In Rummelsburg ist eine behutsame Integration des Gedenkens in die neue Nutzung gelungen.

Plötzlich Gedenkort

Eine nun entdeckte Fabrik im Bockbrauereikeller verzögert ein Bauprojekt. Für die Nachbarn kam die Entdeckung der unterirdischen Fabrikräume in der Kreuzberger Fidicinstraße wie gerufen: Anfang 2016 hatte die Bauwert AG das etwa 13 000 Quadratmeter umfassende Areal der Bockbrauerei gekauft, um dort Luxuswohnungen zu bauen.

Anwohner und Gewerbetreibende protestierten gegen die Pläne, weil sie fürchteten, verdrängt zu werden. Doch das Veto einer Initiative brockte dem Investor ein viel größeres Problem ein. Denn im Keller der Brauerei hatten die Nazis eine unterirdische Rüstungsfabrik betrieben, in der Zwangsarbeiter arbeiten mussten.

Über diese Fabrik war bis dahin wenig bekannt. Doch der Historiker Thomas Irmer bestätigte ihre Existenz in einem Gutachten für das Landesdenkmalamt, das dem Tagesspiegel vorliegt. Das Amt stellte die Keller unter Denkmalschutz, seither liegt das Bauprojekt auf Eis.

Der Konzern Telefunken hatte während des Zweiten Weltkriegs in Berlin Elektronenröhren für das Militär produziert: Hightechprodukte, die von allen Streitkräften benötigt wurden. Sie fanden sich unter anderem in den Funkanlagen für die Kampfflugzeuge. In der Sickingenstraße in Moabit betrieb der Konzern die „größte Röhrenfabrik Europas“.

Ab Sommer 1943 konzentrierten die Alliierten ihre Bombenangriffe auf die Hauptstadt. Um die Waffenproduktion aufrechterhalten zu können, wollte Telefunken die Produktion unter die Erde verlegen. Experten inspizierten Keller im gesamten Stadtgebiet, auch die des Kempinski-Hotels an der Friedrichstraße. Am Ende fiel die Wahl aber auf mehrere Brauereikeller und den Reichstagstunnel.

In der Bockbrauerei wurde eine Fabrik mit dem Tarnnamen „Lore II“ errichtet. Eine weitere befand sich unter der heutigen Kulturbrauerei. Die Luftschutz-Polizei stellte sich zunächst gegen die Pläne, weil sie die Keller als Schutzräume für die Bevölkerung nutzen wollte. „Am Ende setzten sich aber die Rüstungsbehörden durch“, sagt Irmer. Das zeige, wie wichtig die Röhrenproduktion für die NS-Führung war.

Die Organisation Todt, eine paramilitärische Bautruppe, war für die Errichtung von „Lore II“ zuständig. KZ-Häftlinge aus Sachsenhausen mussten bei den Aufräumarbeiten anpacken. Die Bockbrauerei liegt in der Nähe des Flughafens Tempelhof, der während des Krieges ein Zentrum der Rüstungsproduktion war.

In den Kellern des Flughafens wurden auch Jagdflieger hergestellt. Das machte die Gegend zu einem Ziel für alliierte Bomber. Im Brauereikeller verstärkten Arbeiter deshalb einige Wände und zogen eine „Zerschelldecke“ ein, die einem Bombentreffer standhalten sollte.

Ab November 1944 mussten Zwangsarbeiter in einem Teil des Kellers im Drei-Schicht-Betrieb arbeiten. Die Arbeitsbedingungen dürften schrecklich gewesen sein, weil die Entlüftungsanlagen für die Größe der Anlage nicht ausreichen konnten.

In einem Teil der Gewölbe soll jetzt ein Gedenkort entstehen. „Wir gehen davon aus, dass die Keller erhalten bleiben können und saniert werden“, sagt Christoph Rauhut. Die Kosten der Sanierung müsse der Investor tragen. „Da hier eine partiell hochpreisige Wohnbebauung entsteht, ist das im Rahmen der Zumutbarkeit.“

Die Bauwert AG will sich nicht zu ihrem Bauprojekt äußern. Julian Schwarz, der Fraktionsvorsitzende der Grünen in der BVV Friedrichshain-Kreuzberg, sagt: „Die ursprünglichen Pläne des Investors basierten auf großflächigen Abrissen der Keller und sind heute nicht mehr umsetzbar.“

Der Investor trage Verantwortung, seinen Teil zu einem funktionierenden Gedenkstellenkonzept beizutragen. Die Bebauung solle die Geschichte „respektvoll“ integrieren. „Ansonsten verspielen wir einen Gedenkort, der eine große Bedeutung für die Stadt hat.“

Der Zukunft im Weg

Ein neues Stadtquartier mit 2500 Wohnungen plant die Groth Gruppe auf dem Areal des ehemaligen US-Truppenübungsplatzes Park's Range in Lichterfelde-Süd, inklusive Grundschule und Kita. Auf dem Gelände stehen einige alte Baracken. Dem Entwurf zufolge sollen sie abgerissen werden.

Das Problem dabei: Es handelt sich um die letzten Überreste von Stalag III D, dem größten Kriegsgefangenenlager, das im Zweiten Weltkrieg in einer deutschen Stadt errichtet wurde. Das geht aus einem Gutachten hervor, das der Historiker Thomas Irmer für das Landesdenkmalamt erstellt hat.

Demnach wurden die Baracken im Dezember 1939 errichtet. Zuerst brachte man dort „Sudetendeutsche“ unter. Nachdem die Wehrmacht in Frankreich einmarschiert war, wurde daraus ein Kriegsgefangenenlager. Zum Stammlager (Stalag) III D gehörte noch ein zweites Barackenlager in Falkensee.

Die Gefangenen mussten Zwangsarbeit im gesamten Stadtgebiet leisten. Die Lagerverwaltung saß in Kreuzberg, sie verteilte die Insassen auf Arbeitskommandos. Sie errichteten Luftschutzbunker, arbeiteten in der Rüstungsindustrie, städtischen Betrieben und Privatunternehmen.

Historiker Irmer hat herausgefunden, dass der Gefangenenbereich des Lagers in Lichterfelde mit zehn Großbaracken für etwa 2800 Insassen gebaut worden war. Tatsächlich war das Lager ständig überbelegt. Während des Krieges planten die Behörden den Ausbau weiterer Lager in der Nähe. Wären sie realisiert worden, hätte das den Ortsteil Lichterfelde in eine Art Barackenstadt verwandelt.

Umso erstaunlicher ist es, dass Stalag III D in der Nachkriegszeit in Vergessenheit geraten konnte. Noch 2016 schrieb der Historiker Rolf Keller, es habe sich bei der Anlage lediglich um ein „Schattenlager“ gehandelt, einen „Verwaltungsapparat“ ohne Unterkünfte für Gefangene.

„Wir wollen der Vergangenheit angemessen gedenken, aber auch in die Zukunft investieren“

Für Anneliese Löwen und Gisela Pilz ist die Geschichte des Lagers mit ihrer eigenen Kindheit verbunden. Die Schwestern können sich noch an die Franzosen erinnern, die ihr Vater, der Elektriker Heinrich Hof, in seinem Betrieb beschäftigte. Die Männer hätten beinahe zur Familie gehört, sagen sie. Der Vater habe sie jeden Morgen vom Lager abgeholt und abends wieder zurückgebracht.

Der pensionierte Lehrer Thomas Schleissing-Niggemann beschäftigt sich seit Jahren mit der NS-Geschichte in Steglitz. Anfang des Jahres sammelte er mit einigen Mitstreitern 1270 Unterschriften für einen Einwohnerantrag. Darin forderten sie die BVV auf, im Bebauungsplan „einen Lern- und Gedenkort am historischen Ort“ zu berücksichtigen. Am Ende stimmten alle Fraktionen für den Antrag - „selbst die AfD“, sagt Schleissing-Niggemann.

Investor Groth gibt sich kompromissbereit: „Wir wollen der Vergangenheit angemessen gedenken, aber auch in die Zukunft investieren“, sagt die Pressesprecherin Anette Mischler. „Art und Umfang“ des Gedenkortes würden momentan „mit allen beteiligten Verwaltungen“ abgestimmt.

Das Landesdenkmalamt will drei Lagergebäude erhalten, die noch weitgehend im ursprünglichen Zustand sind. Der Gedenkort könne in einer ehemaligen Gefangenenbaracke eingerichtet werden, sagt Landeskonservator Rauhut. Eine zweite Baracke, die Teil des für die Logistik des Lagers notwendigen Reichsbahnwerkes war, solle „transloziert“, also an einem anderen Ort wieder aufgebaut werden. Auf welche Weise und wohin, sei Gegenstand der Verhandlungen.

Problematisch dürfte die Einigung jedoch bei der dritten Baracke werden, denn das Gebäude steht dem geplanten Schulneubau im Weg. Die Initiative möchte die Baracke als Gedenkort in die Schule integrieren. Doch wenn es nach Bezirksbürgermeisterin Cerstin Richter-Kotowski (CDU) geht, dann wird der Neubau in Modulbauweise errichtet. Das wäre aber nur dann umsetzbar, wenn die Baracke abgerissen würde.