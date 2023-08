Nationalsozialistische Parolen in Berlin skandiert 28-Jähriger mutmaßlicher Randalierer vorübergehend festgenommen

In Niederschöneweide hat ein 28-Jähriger nationalsozialistische Parolen gerufen und Zeug:innen bedroht. Hinzugerufene Polizeikräfte nahmen den Mann vorübergehend fest. Wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher und terroristischer Organisationen ermittelt nun der Staatsschutz.

Gegen 14 Uhr am Donnerstagnachmittag alarmierten ein Zeuge und eine Zeugin die Polizei, weil ein Mann an der Bushaltestelle in der Britzer Straße im Bezirk Treptow-Köpenick randaliert haben soll. Als die beiden Zeug:innen den mutmaßlichen Randalierer baten, dies zu unterlassen, bedrohte dieser sie verbal. Dabei soll er eine nationasozialistische Parole gerufen und den Hitlergruße gezeigt haben.

Die eingetroffenen Polizeikräfte konnten den Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab etwa ein Promille. Der Mann setzte danach seinen Weg fort. (Tsp)