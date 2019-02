Nach den Flächenländern Bayern und Brandenburg könnte es auch in Berlin bald eine Volksinitiative für einen besseren Insektenschutz geben. „Wir prüfen das", sagte die Geschäftsführerin des Naturschutzbundes (Nabu) Berlin, Jutta Sandkühler, dem Tagesspiegel. Es gäbe gute Gründe, auch in der Großstadt Berlin eine Initiative zu starten. Es fehle in den Verwaltungen noch immer an Personal, um die bestehenden Programme für Artenschutz und Biotopverbund wirklich umzusetzen.

Auch die von der Koalition angestrebte Charta für das Stadtgrün komme nur sehr schleppend voran und bleibe zunächst eine Absichtsbekundung. "Ziel in der wachsenden Stadt muss eine gemeinsame Stadtplanung sein, die neben dem Wohnungsbau auch eine grüne Infrastruktur plant und ökologisch wertvolle Grünflächen schützt", sagte Sandkühler. Auch städtische Wohnungsbaugesellschaften könnten einen Beitrag zum Artenschutz leisten, indem sie ihre oft sterilen Grünflächen so umgestalten, dass sie Insekten Rückzugsraum und Nahrungsgrundlage bieten.

In Bayern ist mit überraschend großer Resonanz ein Volksbegehren zum Artenschutz gestartet worden, das besonders die Insekten im Fokus hat. 950.000 Menschen, 18,4 Prozent der Wahlberechtigten, trugen sich in nur zwei Wochen in die Unterschriftenlisten des Volksbegehrens ein, fast doppelt so viele wie nötig. Das ist besonders für die regierende CSU eine Herausforderung, die sich als "Bauernpartei" bislang auf Distanz zu den Initiatoren hielt. Selbst der britische „Guardian“ berichtete über die Initiative und zeigte bayerische Aktivisten im Bienenkleid.

Im Frühjahr startet Brandenburger Initiative

Der Erfolg beflügelt auch Naturschützer in Brandenburg. Sie beschlossen in der vergangenen Woche eine eigene Volksinitiative. "Damit wollen wir noch im Frühjahr diesen Jahres starten", erklärten der Nabu-Landesvorsitzende Friedhelm Schmitz-Jersch und Thomas Volpers, stellvertretender Vorsitzender des BUND Brandenburg.

Während es in den Flächenländern vor allem darum geht, das Insektensterben auf landwirtschaftlichen Flächen einzudämmen, könnte sich Berlin mit seinen Gärten und Parkanlagen noch stärker als insektenfreundliche Großstadt profilieren. Dazu müssten die vorhandenen Grünflächen aber weniger intensiv gepflegt und behutsamer genutzt werden. Wie sich die Insektenpopulationen in Berlin entwickeln, ist weitgehend unbekannt. Der Nabu verweist auf den durch Zählungen belegten Rückgang von Vogelarten und -populationen als ein Indiz. Viele Vögel sind Insektenfresser. Vor zwei Jahren schockierten Biologen die umweltbewussten Deutschen mit einer Studie, nach der die Zahl der Fluginsekten in deutschen Naturschutzgebieten in den vergangenen 27 Jahren um rund 80 Prozent zurückgegangen ist.